自由廣場》抹黑轉型正義 掩蓋黑歷史

◎ 劉一德

立法院院會三讀通過〈促進轉型正義條例〉，賴士葆表示「未來國民黨重返執政，也可以針對蔡英文政府的威權進行轉型正義」，認為促轉條例可能成為「冤冤相報」條例。然而，從賴士葆的一席話中，正好顯露出他對於轉型正義的全然無知；同時更說明了為什麼台灣亟需積極進行轉型正義的工程。

所謂的「威權統治」，通常是指統治者濫用軍事、警察等國家強制性權力，刻意架空正當法律程序與憲法對於基本人權的保障，在未經合法審判或操控審判進行的情況下，造成人民生命、財產的損害。例如以動員戡亂條例凍結〈憲法〉，成立警備總部違法逮捕、刑求人民，並且無視於憲法規定，用軍法審判一般老百姓。相對於此，就算是蔡英文政府近日在通過重大法案時，有多數霸凌或無視於民意等傾向，但完全與國民黨先前直接侵害人民基本權利，貨真價實的「威權統治」有著天壤之別。

賴委員並主張在促轉條例中，賦予促轉會有對於私人持有政治檔案進行調查的權限，是行政權駕馭司法權，有如「錦衣衛」；然而，相信賴委員絕對不會不知道，我國賦予行政機關調查權限的法律條文多如牛毛，如果認為促轉條例中的行政調查權是行政權駕馭司法權，我國多部法律都行政權駕馭司法權了！然而，我們卻未曾看過賴委員出面伸張正義。

再者，長期以來在國民黨黨國不分的威權統治下，許多國家重大決策並不是在政府正式會議中做成，而是透過國民黨中常會等內部會議私自通過，當時官方所留下的紀錄可能還沒有國民黨黨史蒐藏的詳盡。例如，日前不當黨產委員會在國民黨中常會的會議紀錄中，就找到不存在於政府檔案，蔣介石指揮救國團運作方針的資料。如果我們像賴委員一樣，認為國民黨黨史屬於私人財產，不能調閱、保存，而任由國民黨隱匿相關歷史文件，轉型正義將不會有實現的那一天。

轉型正義是面對國民黨長達四十多年威權統治的傷痕與責任，並重新發現被官方隱匿的歷史真相，不可或缺的龐大社會工程。透過轉型正義，人民能夠正視過去被壓迫的歷史，從中體會民主法治、自由權利的可貴。

（作者為台聯黨主席）