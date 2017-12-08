自由廣場》轉型正義的父與子

◎ 陳啟濃

三十年前筆者念台中一中時，在台中公園黨外擺的攤位，翻閱黨外雜誌，當時非常震撼，可說重新認識蔣介石。「民族英雄、世界偉人」，竟然從小是地痞流氓，成為獨裁者，殺人魔，愛情不專一，政治婚姻。這樣的「豐功偉業」，說穿了就是為個人的權力名位。至於「于右任」（余又任）、「吳三連」（吾三連）可又是破壞國家體制的始作俑者。

其實過了三十年，還是有許多人無法真實地認識蔣介石。甚至有人說他有功也有過，但是功不能補過，更何況所謂的功，不見得對台灣就是功。連法律上都無法成立將功贖罪的說法，更何況一個獨裁者，從二二八事件，數十年的白色恐怖，造成多少受難家庭，殘殺多少台灣知識菁英，對於台灣社會的良善風氣，影響之深遠，又豈是區區的功績能彌補？

轉型正義的意義，在於還原真相，找出事實，打破政治神話。對於在歷史過往受過傷害者，不該讓他們繼續遭受二度、三度，甚至無盡的傷害。台灣要走向深刻的民主化，就要拆解政治偶像，不該讓殺人惡魔繼續神格化。台灣如果繼續存在跟希特勒的罪行不相上下的人權侵害者，到處有他的塑像、校名、路名，怎會是進步的國家？

（作者為水里國中校長）

◎ 林修正

很多懷念蔣經國的人，認為他是台灣發展的大功臣。不！他是阻擋台灣發展的重要黑手。

蔣經國重用的王昇、彭孟緝、沈之岳等，多任職軍事與特務，且是白色恐怖的執行者。雖有李煥這種文職幹部（救國團），但他將主導軍事力量更深入校園，強化控制社會。

蔣經國任用的經濟人才，多是國民黨第一批來台接收的人員，是陳儀、陳誠重用，不是蔣經國的人馬。甚至因蔣經國爭奪權力而成為祭品。例如有台灣工業化之父之稱的尹仲容、蕉神吳振瑞。

至於被人誇稱蔣經國功績的十大建設，則有建設太慢之嫌，而主因依舊是蔣經國。例如，十大建設的高速公路在一九七八年才完工，但韓國早在一九七○年就完工，且韓國早先還有四年的韓戰（一九五○至一九五三年），全國幾成焦土的困難處。台灣重大建設之所以落後，是之前蔣經國都主掌軍事、特務，而國家預算恰以這些部門為主。等到蔣經國轉管經濟〔他是行政院副院長兼國際經濟合作發展委員會（經建會的前身）主任委員〕，經費才逐漸轉向這裡。而將建設的令譽歸蔣經國，以創造他的人望，使他能順利接班。這種建設延遲的過失，不就是兩蔣私心所致？

蔣經國的功績是包裝出來的。特務頭子會勤政愛民固是笑話，而享受言論自由社會的人，會緬懷箝制言論、強力剝奪人民自由者的豐功偉績，難道不荒謬嗎？

（作者為中州科技大學副教授）