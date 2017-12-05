自由廣場》打左燈向右轉

◎ 愚工

中國流傳一則政治笑話：中美俄三國領導人開完會。美國領導人座車一馬當先，打著右燈向右轉。緊接著的俄國領導人座車，打了左燈向左轉。第三輛車中坐著中國領導人鄧小平則說：打左燈，向右轉！

打左燈向右轉詮釋了中國說一套做一套的特色。例如自誇和平崛起，卻在亞洲與左鄰右舍為敵，時不時繞著人家屋前做軍事演練，宛如暴力集團的黑衣人。又如強調社會主義價值觀，倡導民主、文明與自由、法治，卻箝制言論自由，用不民主、不文明與不法治的手段扣押台灣人李明哲並隨意扣上「顛覆國家政權」的罪名。

中國不僅把「打左燈向右轉」應用在對付左鄰右舍與李明哲，也同時對付其自己的人民。例如近日在北京以不民主、不文明與不法治的手段清洗低端人口，導致上千「無產階級」的民眾在寒風刺骨的北京露宿街頭，中國號稱「無產階級專政」卻用暴力手段對付無產階級，完全與街頭到處標示的社會主義核心價值觀背道而馳。

二○一一年一月九日，中國的《新浪微博》一篇題為「我們處於打左燈向右轉的尷尬境地」的文章就指出，中共一方面要搞經濟上的改革開放，一方面卻高舉毛澤東的旗幟，在意識形態上繼續堅持共產黨一黨專制的獨裁統治，點透了中國「既要當婊子又要立牌坊」的精神錯亂，而以「中國特色」掩飾其尷尬。這篇文章雖然發表於二○一一年，但衡諸當今，卻更是入木三分啊！

（作者為台商）