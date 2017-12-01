社論》突圍中國裂解有賴台灣大聯盟

外交戰場，優勢本在中國，經過馬政府的外交休兵，台灣更不利。一年多來，小英政府的外交突圍，幾乎可用擱淺二字來形容。最近，外交部長李大維坦承，帛琉目前的邦交燈號是黃綠燈，「讓我傷腦筋」。而上月上旬日本主導「跨太平洋夥伴全面進展協定」（ＣＰＴＰＰ），北京也先聲奪人反對台灣加入此一區域經濟整合。顯然，現在中國對台灣，不僅封殺主權象徵意義的國際組織活動，連國際經貿的活路也要切斷，以遂行其窮台攻略。

對於小英政府，北京早就壞話說盡、壞事做絕，不承認同屬一中，一切免談。中華民國現行憲政體制、維持現狀、善意不變，小英政府或以為放下包袱、展現彈性，可以拉低北京的期待值，從而延續兩岸協商模式。然而，強控制的習近平，似乎不把橄欖枝看在眼裡，反將小英掛在自己的承諾書上，眼睜睜看著有限的籌碼持續流失。後十九大，北京跳過小英政府，加大對台統戰磁吸力度，作為尊重自由、人權的民主政府，小英政府似乎也缺乏有力對策。

可以說，小英政府目前正陷入當初誤判所造成的困境。其實，邦交的存廢，本質上仍是「中國代表權」作祟，所以只能在北京與台北二選一。身為本土政權，概括承受外來政權的象徵符號，引起國內支持者隱隱不滿，對岸卻不買帳，只想軟土深掘。而善意不變了一年多，從巴拿馬事件到李明哲事件，似乎也沒有收回善意的跡象。於是，維持一年多來的姿態，自己恐怕都會覺得尷尬；而若改變一年多來的姿態，又唯恐被扣上改變現狀的帽子。如此進退維谷很被動，但北京應該是看出眉角了，寧可讓小英的劍懸在自己頭上，趁其動彈不得謀取最大的兩岸發球權。

可想而知，小英當然也想突圍，只是籌碼有限，難與北京博弈。去年與今年的ＡＰＥＣ峰會，宋楚瑜皆榮膺領袖代表出席。小英政府的盤算，當是宋楚瑜的兩岸論述，與習近平的一中話語，可以異中求同。但從今年的情況來看，這種模式的邊際效用愈來愈低了。另一方面，柯文哲的兩岸一家親論述，雖然也是北京暫能接受的模糊，卻遭到民進黨的政治狙擊，甚至連「淺紅」的血滴子也丟出來了。柯文哲，宋楚瑜，兩岸論述有交集，前者走得不遠劃清界線，後者走得更遠卻派去統戰。明顯的差別待遇，凸顯出小英政府的兩岸章法並不成套。

其實，在兩岸政策方面，小英與柯Ｐ都還沒有全面開展，兩個人也都在看北京的反應。對北京而言，這兩位在台灣政壇的重量級，製造矛盾、分而治之對北京利益最大。事實上，目前的情況也正是，北京利用柯Ｐ牽制小英，以台制台促使他們雙雙往北京靠攏。柯Ｐ是「去統戰」還是「被統戰」，答案要看未來的劇情開展。而小英之於柯Ｐ，是要拉住還是推向北京，則攸關敵我消長的操作。至於北京，正利用各種主場優勢出擊，以及進攻對手弱點，持續且加緊將小英政府去政府功能。

今天，連向來捍衛中華民國者，都已經向一中同表位移，中華民國的周邊商品，恐怕不久也將成為與小英政府同遭孤立的過時話語，必須未雨綢繆。否則，沉浮在國共都已丟包的「中華民國」，殊屬不智。「統藍」不可期待，小英要力抗中國，必須最大程度團結台灣連線。國民黨一中總路線不改，固然可由主流民意予以定奪，但若宋楚瑜出任領袖代表國人多能接受，那麼白色力量、時代力量乃至其他的進步力量，便沒有理由排拒於台灣連線之外。要突圍中國裂解，先要在內部團結多數，這是簡單的政治計算題。

前有外患來勢洶洶，小英政府十分被動；而迎戰二○一八，民進黨又一副當仁不讓。這個本土政黨，似乎還沒從「選舉黨」轉型為「執政黨」，選舉比執政更有勁。而選舉是直線前進，執政往往是曲線前進。因應後十九大的魔高一丈，善用改革施政與選舉布局，小英政府應組建最大張力的台灣連線，擴大完全執政的社會基礎，同時緊抓拚經濟就業所得的硬道理，以力抗中國對台籌碼倍增的統戰分化。有道是，安內才能攘外。安內，必須儘可能兜攏台灣大聯盟，重振產業經濟活力，激發國人對正向改變的信心。否則，邦交一個個被北京買走，政治經濟社會板塊分崩離析，台灣將危如累卵。