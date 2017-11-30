自由廣場》〈金恒煒專欄〉拆了鳥籠設下雷區

「公投法」為什麼重要？人民受夠了代議政治的暴力，透過公投法可以把權力直接拿回到手中，人民可以自己當立法委員。但把「公投法」放在「公投─制憲─入聯」的脈絡中，則公投是完成台灣成為正常國家最有合法性及合理性的程序工程。中國國民黨之所以立「鳥籠公投法」，就是閹割公投法，使黨國體制永遠壓在台灣人民頭上。

那麼要問的是，民進黨執政了，為什麼公投法在立法院擺爛了一年多還不能進院會？民進黨的如意算盤是用「兩可」偷渡「兩不可」。「兩可」是什麼？一個是「投票年齡降到十八歲」，一個是「公投連署門檻下降」；「兩不可」又是什麼？一個是「不可修憲」，一個是「不可變更領土」。然而，民進黨不排審的原因，據說卡在投票門檻上。老實說這不是「公投法」的核心議題，門檻只要不是高到不合理的地步，是可以協商、讓步的，不要在次要問題上打轉而讓民進黨轉移了公投的重點，也就是說，不要為了戰役而輸掉戰爭。

公投法最重要的戰爭厥在國家定位。民進黨「公投法」修正版本中明文規定「有關憲法修正案之公民投票，應依憲法修正程序為之。」（第三十一條第四款）憲法修正程序見增修條文，修憲權只賦予立法院，人民不得置喙；尤其第十二條即是鳥籠條文，連立法院也基本修不成，明顯「違憲」！何況增修條文的修憲程序，完全背反主權在民的實質意義，也剝奪了「人民的權力」。

這裡再強調一次，「憲法」本文第十七條：「選舉、罷免、創制、複決」是「人民」的「權力」，不容立法院全碗捧去，再說，依增修條文，修憲須經立法院「提議」及「決議」，人民有而且只有成案後的「複決」權。我們固然不否定立法院有修憲權，但不過是修憲的「一個」管道，而不能是「一且唯一」管道，人民的修憲權必須還諸人民。

因此公投法修訂的法源，非明列憲法第十七條的人民創制權不可，否則大法官可以祭出增修條文，指修憲及變更領土專屬國會，人民無權過問；即使有公投法，人民也不能修憲。一旦創制權入法，就表示人民有修改並制定法律之權，不受增修條文的掌控。那麼再問，創制權包不包括憲法之修改？「憲法」並沒有明文規定不可，而增修條文第一條、第十二條也不能為否定的依據。

政治會變成魔術，一旦權力在手，就可以把大象變成空氣；「公投法」就是例子；國民黨把公投法變成鳥籠，民進黨打算拆了鳥籠卻又設了雷區。但是誠如《自由中國》被封前的最後社論題目〈大江東去攔不住〉。台灣要成為正常國家，是擋不住的民主浪潮，民進黨不要妄圖用「兩可」挾帶「兩不可」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）