自由廣場》法官為賄選開窗？

◎ 莊勝榮

二○一六年總統及立委選前，國民黨新竹市黨部席開千桌的餐會，經高院判決無罪，許多無知的人，以為這可以做為下次選舉賄選參考。只有有良知的人會大罵，萬人免費餐會，不是賄選，什麼才是賄選？

社會上許多千奇百怪的案件，尤其敏感的賄選案件，如果法官不能秉公判決，不能按法律要件，抽絲剝繭判決，這社會反正亂撥及正反撥亂的情況會越來越多，無法撥亂反正的判決，在一般人心目中，法官無形中成為這些人的共犯，這社會還有希望嗎？司法改革還有光芒嗎？

法官既然認定千桌餐會是免費餐會，這種餐會花費上百萬元，誰主辦的便是行賄的主犯或共犯，至於餐會價值及品質，不是法官脫離現實世界自由亂證。即便法官要自由心證，餐會與選舉有無對價關係，也不是站在自己吃香喝辣的立場看待，而是參考陳定南當年公布三十元的行情及選民的角度去衡量斟酌。本案之所以引起極大的挑戰，就是按照自己經驗，沒依選民角度斟酌事理。如果千桌餐會無法影響選民投票意願，簡直把國民黨新竹市黨部當白痴，他們有這麼白痴，辦無效的餐會嗎？非也，非也。法官判錯了。

如果傳喚吃免費餐的人，問菜色差會不會參加，會不會影響投票意願，更是難得其情，簡直是笨蛋問法，因為，受賄也有罪，每個人說謊菜色差，沒有影響投票意願。哪個白吃的人，白痴到說菜色好壞影響投票意願？通姦者哪會說，已經幹了那件好事，都嘛說還沒做。

大家與其痛罵法官亂判，大罵這款判決誰信，不如要求把三個天才法官姓名公布，畢竟判決書出爐要接受大眾檢驗，判決書不是作文比賽，而是法律及良心的結晶。難道還要再一個陳定南，再公布免費餐會一律視為賄選，法官才會判賄選罪嗎？判賄選罪有這麼困難嗎？

（作者為律師）