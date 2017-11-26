自由廣場》再撈五十億？

◎ 鄧鴻源

行政院院會通過「私立大專校院轉型及退場條例草案」，首度以專法明文規範私校列入專案輔導的標準、強制轉型退場的條件、學生轉學和教職員離退等配套處置，並編列五十億元退場基金協助。

以前廣設私校學店是當地銀行為了炒作自己投資的房地產，以致大興土木破壞土地等自然環境資源。如今少子化害到財團，且讓支持私校的政客不能再撈錢了，難道還要支用我們辛苦的納稅錢為他們「擦屁股」嗎？

其實不僅濫竽充數的私立大學該退場，國立大學也變成許多有錢人的學園，讓社會上貧者愈貧，富者愈富。許多國立大學教授常身兼數職，把研究生當廉價勞工使用，研究有成績是自己指導有功，出了問題則是研究生問題，該加強倫理教育。

許多教授與老師只會在課堂上高談闊論自由、民主與人權，大肆抨擊在朝官員，卻對校園中充斥的許多威權時代的黨國圖騰，視而不見，習以為常，是否很矛盾？

（作者為大學教授）

◎ 王坤楠

穩賺不賠的事業是什麼？「辦學校」！經營學校可獲教育部無奇不有的補助款，例如：「邁向頂尖大學計畫」、「獎勵大學教學卓越計畫」、「發展典範科技大學延續計畫」等等。十年前在全盛時期一校一校地開、升級，一些高職、五專紛紛改成什麼「技術學院」、「科技大學」，暴增破一百六十校，學校的盈餘也不用繳營業稅，股東們暗爽在心內。

近一、兩年來因少子化而招不到學生經營面臨困境，超過廿所私立大專校院將要關門大吉，但行政院院會卻通過「私立大專校院轉型及退場條例草案」，明文規範強制退場條件；拿納稅人的錢五十億要去協助私立大專校院。公司、企業、學校經營不善或少子化而招不到學生發生倒閉就倒閉，為什麼政府還要拿錢去協助私立大專校院呢？

（作者為補教師）