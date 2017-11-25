自由廣場》大鵬部長的家國悲鳴

◎ 蔡依澄

國防部長馮世寬到立法院備詢，遭國民黨立委曾銘宗拍桌飆罵，部長聞之動怒回嗆，兩人舌戰近八分鐘。

曾委員質詢過程，不斷拉高音量，痛批國防部推諉獵雷艦案過失時，可有想過其在當第七任金融監督管理委員會主任委員時，是否正是慶富的違規詐貸案撥款時期？當一個財務不健全的公司可以向官股銀行聯貸二○五億元，這種大型聯貸難道不用先報部審查嗎？曾委員身為主管機關的主管，是否也應責無旁貸？難道真的換了位置就換了腦袋？獵雷艦案只要狂批國防部就可將其他如金融監督漏洞一起粉飾太平嗎？

再回想日前，馮部長在備詢台上難掩憤怒大罵爆粗口，是因為某媒體的投共質疑看似子虛烏有，但對因執行任務、捍衛國家安全而生死成謎的飛官是何等的污辱？讓飛官家屬更情何以堪？媒體不當的提問，讓兢兢業業在崗位上戮力戰訓本務的軍人及廣大的眷屬同感不平與憤怒。

部長身為保家衛國軍人之代表，面對質詢，無論好壞的都要獨自背鍋，身為政務官為政策負責，身為軍人具備應有的價值與風骨，對於質詢有為有守，據理力爭，無論是正經或是幽默，均盡力為國軍承擔及阻擋刻意刁難的質詢。反觀部分委員所謂的質詢，無基本為民喉舌的素質，不提升質詢品質，不思索問題適切性，拿著納稅人的錢「吵架」，讓國會殿堂淪為搏版面的平台，這就是我們引以為傲的民主及言論自由嗎？

就在中共頻頻對台出招的外患中，我們還在朝野對立的狹隘框架，永無止境意識形態之爭的持續內耗，或許部長的「笑」，有著「仰天長嘯，壯懷激烈」的家國悲鳴吧！（作者為國防大學心理系研究生）