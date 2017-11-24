自由廣場》對立的台灣 執政者的考驗

◎ 陳茂雄

「一例一休」屬各界都罵的法案，逼得民進黨不得不重視，目前正值「一例一休」的修法期間，各界相當注目，只是中國國民黨、時代力量及勞團大軍壓境。在野黨看在八百萬勞工的選票，追擊民進黨乃意料中事，民進黨難以善了。

終戰初期，台灣只有小型的工廠，其特色是頭家（老闆）及薪勞（勞工）的關係相當好，薪勞將工廠當作自己的事業，而頭家對薪勞照顧得相當好。那時候小工廠的頭家很難成為巨富，頭家、薪勞、顧客完全依循市場機制，不勞公權力介入。

在依循自由市場年代，缺乏勞工，工資就會提升，反之就下降，是否要加班，端看雙方的需要，只是那時候台灣的經濟條件不佳，加班是一種福利，只要頭家有需要，薪勞不會反對，所以那年代幾乎沒有勞資糾紛。

到蔣經國年代，為了促進經濟成長，公權力介入市場，盡力保護產業界，犧牲環境，壓迫勞工，增強產業界的競爭力，促成台灣經濟奇蹟。那時候企業家已經發了財，工資還是相當低，好幾天的工資才能買到一斗米，不像現在一天的工資可以買好幾斗米。那時候的勞工不只不能罷工，連怠工都不行。

目前的執政者若像以前的獨裁年代，壓迫勞工，犧牲環境，台灣就不必請外勞，產業也不必外移。顯然的，台灣當年的經濟奇蹟只不過是「經濟自由，政治獨裁」的產物而已。由於獨裁政權犧牲勞工，保護資方，促使勞資對立。另一方面，民主運動也花了將近四十年的時間對抗獨裁體制，表面上是沒有流血的寧靜革命，卻因為長期的群眾運動，促使台灣社會養成對立的習性。

政治民主化之後，中國勢力不接受民主體制，政治層次的對立沒有稍減，加上勞工及環保人士的反撲，使台灣的對立更為嚴重，台灣社會完全不能依循自由市場的機制。由於環境改變，台灣的產業紛紛外移，只是對立並沒有稍減。

以前勞工是被壓迫者，政治民主化之後出現反撲，更不相信資方會有善意，在野黨又加以煽火。對於資方而言，商人不做虧本生意。於是，執政者備受考驗。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）