自由廣場》藝術外交 限遊令

◎ 施雅軒

十一月二十一日，梵蒂岡博物館與中國文化產業投資基金會在梵蒂岡舉行記者會，宣布雙方將互換藝術品，這則「藝術外交」消息的出現，不禁讓人直覺梵中關係的增溫趨勢。有意思的是，隔日台灣中央社來自梵蒂岡的專電，揭露北京鳳凰假期國際旅行社一份「關於刪除行程計畫中涉及梵蒂岡及其景點的緊急通知」文件，說明「近日國家及地方旅遊局對各個大旅行社開展秋冬檢查工作…凡組織旅客赴帕勞（帛琉）、梵蒂岡等未開放旅遊目的地將受到嚴厲處罰」。

以斷絕旅遊市場來換取政治利益，這是中國在國際上慣用的手法，如為抗議韓國建構薩德系統，緊縮去韓旅客量就是這個概念的代表作，中國國家旅遊局切斷台灣邦交國的旅遊市場，自然是「你敢跟台灣建交，就不要拿我的錢」在作祟，但今天這個宣告的時間點卻相當令人玩味。

在前方遞橄欖枝的中國文化產業投資基金會，是在二○一一年七月由國務院正部級單位財政部、中國銀行國際控股領頭發起的單位，而國務院副部級單位國家旅遊局隨即在背後放槍，禁止旅客進入梵蒂岡，就梵蒂岡而言，中國到底是友？是敵？我們無法考究中國內部單位放槍的動機是什麼，面對敵友難料的梵中賽局，其結果將深深影響在台灣的我們。二○一六年教宗方濟各在主持平安夜彌撒所發表的感言：「現在耶誕節已被物質主義挾持，必須要解放開來」，面對如此輕忽形式主義而注重耶誕精神的梵蒂岡領導長者，是否可以讓我們心安呢？

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）