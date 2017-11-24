自由廣場》修法先修心態

◎ 夏生

去年的「一例一休」被視為惡法，被勞方、資方、官方三方認為是失敗的，然而真正失敗的重點似乎沒被吸取到─過於快速的修法，是否真的充分反映勞動市場的需求？

這次修法準備時間不到三個月，研議讓大多數看似有異議的地方都可賦予「勞資會議」，然而勞資會議的真實性、公平性誰能把關？是否真的能讓勞資雙方站在平等的位置上共同得到共識？而且此次修法的內容更是把以往勞基法的防護線拿掉，如每七天包含一日例假以及單月加班上限四十六小時，彈性化之後受益的是誰？這些代議士們能否先比照修改後的勞動基準法親身體驗一次，以身作則體驗勞工的真實工作生活、體驗變型工時之下加上以「季」為單位的加班、體驗是否會對健康造成傷害呢？

勞動基準法是介於公法與私法之間對於勞動權益的最低底線，修改更是應該慎重，尤其在影響到全國的狀況之下，應實際嘗試運作一段時間之後再賦予修法，否則一有問題就修法，則把修法當成遊戲、手段，使得修法的意義不復存在，也使得這社會法成了裝飾品，最後將導致全國視法令為文字。

回到根本，國人及政府都該理性且平等對話，把所有細節及盲點攤開探討，只有如此方能面面都贏，而不至於悲劇再次發生。

（作者為中小企業人事專員）