自由廣場》（青年時評）還在吵？

台獨是所有華人的福氣

◎ 謝漢章

自由電子報刊出「兩岸還在吵統獨… ＮＨＫ：台灣年輕人早已天然獨！」底下網友留言戰得好不熱鬧。我是天然獨，加上在大學教書的老爸「加料」，超獨！但是，我沒想要加入筆戰，而是誠心誠意建議大家Google一篇文章：「王丹訪談—廿八年來的風雨人生」。有些支那網軍或台灣酸民看到「王丹」兩字大概就不行了，但重點不是王丹，是中國學生挺台獨：

「另外一個意想不到的收穫是陸生來台。我到了台灣後不久台灣就開放了陸生來台。這些學生是九○後。在這之前我跟很多人一樣，看不起他們，認為他們是自私的一代，不關心政治，被政府洗腦，對歷史也完全不瞭解。但我跟他們接觸之後發現，這些是百分百的錯誤判斷。事實上，這是非常有理想的一代，非常希望改變中國。比如說我在台灣辦統獨辯論，討論兩岸應該統一還是獨立。我大概辦了十次，每次至少有三、四個中國大陸同學，他們直接報自己的名字和大學，說我支援台灣獨立。辯論現場還有媒體呢。這個你就無法想像了，對不對。我也非常震撼。我問他你怕不怕被媒體公開登出來？『大不了坐牢吧』，有一個學生說。」

別說我看到這裡就高潮，我當然知道中國學生挺台獨的只是有智慧、有見識的少數，接下來我去找了訪談文章的原始出處，是一個叫「China Change」的組織，這組織的宗旨，英文落落長，簡單說就是要促進中國民主化，For a free and just China，並向英語世界傳達心聲。我這個天然獨真的要為這些中國年輕人鼓掌：自己的國家（人民）自己救！了不起！有出息！

還在吵統獨？當然要吵，但是是要跟我們國內那些病入膏肓、理盲至極的統派政客、媒體吵，別理支那網軍（他們領薪水的），但有機會要向令人尊敬的中國有志青年伸出友誼的手，因為大家都在做一樣的事：自己的國家自己救！

還是要吵統獨？好吧！我觀念很簡單，讓中國、台灣、新加坡三個政府各自獨立、互相競爭，是不是所有華人的福氣？人民頭家，三不五時就批評政府「不如中國」、「不如台灣」、「不如新加坡」，政府敢不努力拚輸贏？沒看過很多公司有兩個、甚至三、四個副總經理？老闆就是要這些副總互相競爭，公司才會進步啊！還要吵嗎？

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）