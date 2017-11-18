自由廣場》無端酒測 酒民不服從？

◎ 沈政男

一名拒絕酒測的駕駛不服裁罰而提告，結果台北高等行政法院竟判決拒酒測者免罰，理由是「人民沒有『無端』受測的義務，警察不得任意臨檢、盤查」。

做出此等判決的法官，顯然不了解酒測的法律意義，才會用一般臨檢的角度看待之。事實上酒測就跟勞工體檢一樣都是一種義務，不是權利。為了保障勞動安全，勞工必須接受定期體檢，如果不體檢就會受罰；同理，你要開車上路，就必須接受隨機酒測，才能保障所有用路人的安全。

酒測有兩種，一是選擇性酒測，也就是懷疑酒駕才酒測，另一種是隨機酒測，也就是警察可以任意在路上攔車酒測，不必有任何理由。研究顯示，酒測可以有效降低酒駕，而隨機酒測的遏止效果是選擇性酒測的兩倍。隨機酒測，就等於「無端」酒測。

法官說，「法治國家不該無端酒測」，但北歐、澳洲與美國某些州實施隨機酒測已經幾十年，而且收到具體成效，卻從來沒被質疑違背法治原則。法官之所以做此判定，顯然乃因「警察職權行使法」第八條將酒測與警察的其他攔車盤查行為綁在一起，好像酒測是為了防治重大犯罪一樣，不應輕易執行。此一判決勢必讓警察未來執行酒測綁手綁腳，對酒駕防治產生不利影響，因此，應修改「警察職權行使法」，賦予隨機酒測明確法律地位，才能避免類似爭議。

（作者為醫師）