自由廣場》（青年時評）衝著國民黨而來？

◎ 羅鉦

蔡英文總統拋出朝野領袖會談之議，中國國民黨主席吳敦義回應「在蔡總統鬥爭手法未改前，兩人不會見面」，有論者以日前國會三讀通過「政黨法」，以及行政院將農田水利會改制為公務機關等作為，視為執政黨對在野黨的「持續鬥爭」，認為吳敦義拒絕總統邀約有理。

無可諱言，若修法通過，這些政策作為確實會削弱國民黨的政治實力，例如政黨法立法後，國民黨不得再經營黨營事業，藉運用不當盈利進行不公平黨際競爭。黨內選舉也不能再出現賄選、送禮、配票、搓圓仔湯等傳統黑金手法，不僅使該黨資金緊俏，行之有年的陋規也必須依法重新翻修適應；再如將農田水利會會長改為官派，更是徹底拔除該黨基層樁腳，大大影響其日後選舉動員能力。

惟撇開國民黨一黨生死不論，單衡酌民情國政，這些作為都是政府力除前人遺弊的應為之政，現在做都嫌遲了。如政黨法的立法，係因台灣開放黨禁已三十年，「政黨政治」形態早成，卻遲未有規範政黨組織的專法，致各黨制度莫衷一是，弊病叢生，亟待整頓；而農田水利會的會長、總幹事及理事等職位公器，也因長年淪為國民黨禁臠，供其選前綁樁選後酬庸之私用，「農田」與「水利」的民生要務反成其次，是時候得撥亂反正。

這些合乎民意的改革，加上早前開始的「不當黨產」追究之舉，實皆為台灣邁向成熟民主國家的必經之途，將之硬扯為對哪一黨的「鬥爭手法」，豈不自示心虛且過於無限上綱？

國民黨威權執政逾半世紀，積弊甚多，政府如今要改革這些弊端，自然看起來像是「衝著國民黨而來」，但該黨死活事小，國家發展前景才是民心所繫，因此政府的改革既不用為了賣一黨私面而卻步，國民黨也不需以此為藉口推卻朝野和解契機。畢竟，若因耽於私利而讓朝野領袖會談「三缺一」，身為最大在野黨的國民黨恐得背負朝野持續失和的罵名。

（作者為國立政治大學教育學院研究生）