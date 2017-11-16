自由廣場》面對穿中山裝的咆哮者…

◎ 蘇美月

參加「人民作主」會讓你樣樣行，不是靜坐、行踏就可以，那是最簡單的。也要朗讀、唱歌、主持、規劃行程帶路……等。對我而言，最困難的是寫作心得紀錄。

「落實民主、補正公投法」十一月十四日主禁食者是銀行退休的邱經理明良先生和遠從苗栗通霄北上的女高音洪淑珍小姐。當主禁食者入座後，陪靜坐者數十位志工，陸續加入或退出，隨時保持近二十人，一切都在「安安靜靜很大聲」進行中，希望能傳到執政者的民進黨黨部。今年四月二十六日至五月十一日禁食靜坐時，民進黨黨部代表表明「年底前」會處理公投法補正案，柯建銘總召十月二十二日在他的臉書專頁發表「不會跳票」。如今，年底到了，承諾的要說到做到，這是一個執政者理應盡到的基本原則。

下午三點四十分，一位穿著中山裝、年約六十歲的男子，手持標語、海報來到現場，正對著靜坐者咆哮，警察靠近關心，接著彼此互動起來，咆哮者藉機擴大音量怒罵。其實警察靜靜在旁觀察即可，因為人民作主是非武力行動者。他站著大聲嘶吼，志工們坐著不出聲，不到一個小時，勝負就揭曉，重點是咆哮者的言論充滿惡毒、矛盾、非理性漫罵。

《慈林語錄》言論篇裡法國哲學家伏爾泰說：「我厭惡你所寫的，但我要拚命使你有可能繼續寫下去。」同樣的，我也厭惡咆哮者所說的，但我也要拚命讓咆哮者有可能繼續說下去。畢竟，台灣的民主與言論自由得來不易，咆哮者穿著中山裝去中國咆哮看看吧！

（作者為人民作主教育基金會志工，家庭主婦）