自由廣場》體改，先斷人頭會員！

◎ 蔡崇濱

拜讀貴報專訪體育署林德福署長，對其推動特定體育團體改革的理想與決心至感敬佩，對其強調「開放民眾參與」及「理事長直選」亦表認同，卻擔心恐對解決人頭會員無太大助益。

分析目前存有派系紛爭、行事專斷或跋扈乖違的協會，多數是由有心人士運作操縱人頭會員的伎倆，壟斷理事席次，進而全盤操縱協會。可見，人頭會員正是攪動體壇生態的淵藪、形成協會亂象的幫兇，應予根本阻絕。

「開放民眾參與」固然可以開敞協會大門廣納有志之士，但也同時開啟人頭會員入會管道，只要有心人士照舊運作猛灌人頭會員的伎倆，繼續操縱選舉，此對破解壟斷非僅無益，甚至，還會造成人頭會員暴增，衍生更複雜的問題。

「理事長直選」雖能彰顯直接民主的價值，但如果理事長仍由被操縱的多數人頭會員選舉產生，則是否改採直接選舉殊值斟酌，恐流於形式改革的宣示，而無解決問題的實質助益。

據筆者瞭解，可被操弄的人頭會員，多數是循個人會員的管道入會。新版國體法既然無法有效防堵充當人頭的個人會員加入，就要設法降低其負面影響，其中，限縮個人會員權利是一可行之道。國際或國外體育組織不乏採行凍結個人會員的選舉權與罷免權，但仍保留表決權與被選舉權的作法，既能避免影響選舉，也可實質參與運作，只是在此多事之秋的氛圍中，需考慮是否引發更大爭議。

職是，筆者敬謹呼籲針對「章程範本」及「選舉實施原則範本」酌做調整，退而求其次的對於特定體育團體的選舉制度，提出以「擴大團體會員權利來相對降低個人會員影響」的策略，擬定四項具體作法。

首先，在人人一票、票票等值的選舉制度中，應該規定團體會員選派出席會員大會之代表的人數應達一定的比率（例如七十％），才能呼應擴大權利的構想、反映貢獻程度的輕重、實現推動改革的初衷。

其次，必須嚴謹定義團體會員的入會條件，以防人頭團體會員的產生。團體會員的資格條件、認定標準與審查程序，都應明確規範。

再次，應可明訂運動選手理事七人，團體會員理事十七人，個人會員理事十一人（以置理事三十五人為例），如此，既無違反國體法之虞，又可反映各類會員出席大會之人數多寡的事實。

最後，理事及監事選舉應採無記名單記法，避免優勢團體完全摒除異己的獨大局面，才能涵納不同系統、立場、觀點的理事或監事於一堂，具體落實多元參與的意旨。

（作者為正修科大教授，授課「運動訓練學」）