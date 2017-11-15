自由廣場》修正國安法第九條 刻不容緩

◎ 陳昱齊

臺灣推動轉型正義，從官方的角度來說至少也有二十多年，但長年來仍停留在金錢補償，對於真相探究近乎沒有進展，二二八事件尚且有官方正式的研究報告，但影響臺灣社會時間更長、牽涉人數更廣的白色恐怖，卻到目前為止沒有任何一份正式的報告，蔡總統雖然宣示要在三年內完成轉型正義調查報告，但時間已過了一半，卻連個影子都沒有。

歷史真相的探究，除了專家學者研究外，法院的審判本也是還原真相的重要途徑。白色恐怖時期的政治案件依「懲治叛亂條例」之規定歸「軍法審判」，對於人權保障的程序與實質都不如普通司法，這也就是為什麼「戒嚴法」明文規定，於戒嚴期間受軍法審判的案件，均得於解嚴後提起上訴，就是藉此匡正軍法審判可能的弊病。戒嚴理論上是短期緊急的措施，但臺灣卻是一戒三十八年，當大家還在緬懷蔣經國解嚴的德政時，卻遺忘了他用國安法做為解嚴的配套措施，其中一條的規定就是不准過去受軍法審判的確定案件，於解嚴後提起上訴，之後也被大法官以維持法安定性為由肯認並未違憲，戒嚴戒得夠久，竟然成為剝奪人民訴訟權的依據，令人傻眼。

先不論大法官解釋，本就受時代環境限制，以前做成的解釋後來因時空環境變化而遭推翻的案例所在多有。立法院才應該是匡正過去自己錯誤立法的主事者。關於國安法限制政治案件提起上訴，早在第二屆國會時，就有政治犯前輩謝聰敏提出修正案，到上一屆立法院仍有立委提出各種版本，但屢屢被國民黨退回程序委員會，連討論的機會都沒有。第九屆的立法院，民進黨首次取得多數，也提出修法版本，即將於今日在內政委員會審查，朝野立委應該共同支持修法，還給政治受難者應有的權益，尤其隨著大量政治檔案的出土，新事實、新證據一一浮現，政府不該再以法安定性、案件負荷量大為由，阻斷政治案件的平反。

「金錢補償」與「回復名譽證書」都不代表「法律上無罪」，讓政治受難者爭取「法律上的平反與無罪」是台灣推動轉型正義的重要一步，透過法院審判，體認到並糾正過去的錯誤、違法，宣示司法是為保障人權而存在。當政治受難者一一凋零之際，拖了三十年的國安法第九條修法更顯得刻不容緩。

（作者為政大臺史所博士生）