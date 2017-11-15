自由廣場》《林保華專欄》吸收僑生 緩解台灣人口人才問題

人口與人才問題再次成為台灣熱門話題，這是事關國安的重大議題，出生人數僅略多於死亡人數，少子化導致人口迅速老化；可是還要面臨中國挖掘台灣青年一代的人才，讓情況更加嚴重。

十年樹木，百年樹人。增加人口與培育人才，不是急功近利可以實現的。然而要解決這個問題，還是有相對的捷徑，那就是推動吸納僑生的政策，不但前來讀書給予特殊政策，而且給予移民居留的優先。

十年前我訪問日本時，當時還是在野的自民黨智庫訪問我，提及他們要吸納佔人口一成的新移民解決少子化問題，我贊同這個做法，但是提醒他們須控制中國移民人數，因為他們來了也不會認同日本的價值觀。我在美國多年看到不少中國新移民如何吃裡扒外，拿盡美國好處卻支持中國獨裁政權反對美國。

我有三個僑生身分（印尼、香港、美國），對此略有了解。僑生接觸普世價值，與淪為中國專制統治下的「中生」不同。而歐美僑生因為他們所在國條件好而不容易來低薪的台灣，但是東南亞僑生情況不同，加上文化上的相連，比較容易親近台灣。

東南亞國家中，人口最多的是印尼。馬來西亞華裔約七百四十萬，泰國、印尼華裔則多一些。他們的人口紅利遠比台灣強。然而印尼經過蘇哈托三十年統治，年輕一代的漢語能力幾乎斷層，大馬則沒有這個問題。大馬華裔不如印尼華裔今昔都受中共嚴重滲透而左傾，也沒有經歷過印尼的大排華而對「祖國」有不切實際的幻想。即使是新加坡，吳作棟擔任總理期間大量開放中國移民引發民眾反彈，也形成國安問題而被李顯龍停止；中國與李顯龍不睦可能與此有關，因為影響把新加坡納入中國版圖的戰略企圖。

台灣的南向政策，不能缺少大馬與印尼，而這兩國語言、習俗相通，培育了大馬的人才，可成為通向印尼的橋樑。必須有這樣的戰略眼光。

一位台大的僑生給我傳來一篇吳嘉豪「大馬華人有個『台灣夢』」的文章(https://crossing.cw.com.tw/blogTopic.action?id=625&nid=7356)，其中引用的數據，在留學台灣的兩萬八千多外籍生當中，大馬就占了近一萬五千人，超過了東南亞外籍生的一半。近年來港澳生迅速增加，當然與中共在當地的惡霸行為有關，東南亞僑生自然也看在眼裡而更喜歡台灣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）