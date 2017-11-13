鏗鏘集》秀皇宮與秀航母

習近平和川普最近都很反常。習近平志得意滿，高調唱中國夢，但投川普所好，以大排場逢迎吹拍，打開皇宮宴客，使出渾身解數，讓川普爽歪歪。

川普難得擺正經，說場面話應對習近平，中國姓黨的報紙便引路人評語，認為川普「很敬重」習大人，凸顯新皇帝崛起的架式。但中國會玩兩面手法，川普也不差，好話說完，前腳剛走，後腳三個航母戰鬥群便開始大演習。

習近平大概是「無產階級」，不像川普有私人豪宅可以讓習近平開洋葷，但秀皇宮，對作皇帝夢的人也許龍心大悅，卻難免留給人太多想像，也不怎麼光彩。

川普選擇秀航母，反美帝的中國人可能幹在心裡口難開。國際互動，沒有什麼湊巧的事，以美國過去對中國凡事小心，怕刺激他們過敏神經的習慣，不會「不小心」在這個節骨眼秀肌肉。

三個航母戰鬥群聯合大操演，要讓金小胖看，讓中國看，也讓美國盟國與友邦看。即使那不是直衝中國而來，至少也在重申一個訊息，中國如果管不了金小胖，那就讓美國來處理。

中國鷹派和甘為中國傳聲筒的西方學者，這些年譜成一支催眠曲：美國問題重重，正在衰敗，中國情勢大好，崛起勢不可擋，即將取代美國成世界領袖。

這種人腦門再發燒，也應該知道三大於一，俄國骨董難與美國新貨匹敵，但中國買一艘骨董航母，周邊國家便感不安，美國一出手便三艘，除北韓與中國外，其他國家不但不感受威脅，反而覺得亞太安全與穩定得到保障。

秀皇宮可以自我安慰為「軟實力」，卻只能平添思古幽情；秀航母是硬實力，有硬實力卻不讓人感到受威脅，這才是大國的硬道理！

（作者王景弘，資深新聞工作者）