自由廣場》全民調如此走調

◎ 陳茂雄

日前在一場民進黨市長候選人初選造勢活動中，出現藍營的重量級人士，讓綠營人士感到訝異，因而在網路上批評。這是少見多怪，民進黨政治人物早就有人與藍營人士結盟，因為民進黨公職人員初選採全民調，大家將目光看在藍營支持者那一群民眾。

數年前民進黨某甲，時常批評自己的政黨，可是在候選人初選時，他一個人的民調卻贏過其他四個人的總和，因為在民調抽到藍營支持者時，幾乎全部投給某甲，抽到綠營支持者時，投給某甲的民眾雖然較少，可是他還有自己的基本盤，難怪他一個人的民調超過其他四人的總和。

這是很荒謬的初選制度，由藍營的支持者來決定綠營的候選人，造成一向主張台獨的政治人物在接近市長候選人初選時，絕口不提台獨，只有利用揭弊來吸引選民。獨派人士一向不喜歡民進黨某派系，只是獨派人士打得越兇，該派系的氣勢越旺，所向無敵，因為被獨派人士圍剿，初選更容易出線。

由於改變立委選舉制度，已形成兩大黨，立委選舉，若不依賴民進黨禮讓，區域立委部分獨派政黨連一席都選不上，至於不分區立委頂多三席，在立法院只能「狗吠火車」。然而統派的情況就不一樣，他們可以進入中國國民黨內部發展，他們在這一屆黨主席及全國代表選舉，雖然敗給地方派系，只是該黨公職候選人的產生正常化，統派有很大的揮灑空間，獨派人士在民進黨內部卻拓展不開。

任何制度都會有缺失，針對缺失更改制度應該更接近完美，只是民進黨的公職候選人初選制度並非如此。民進黨因人頭黨員問題而加入民調，後來卻改為全民調。為了避免由藍營支持者來決定綠營候選人，所以改為排藍民調，它卻發生一件重大事件，被獨派圍剿的候選人全部落馬，無一倖免，因而又改回全民調。

最佳的初選方式應該是黨員投票與民調各佔一半，黨員投票部分可以抑制言行背離綠營的候選人，因為黨員會制裁他們。民調則可以抑制人頭黨員，因為經營人頭黨員者形象差，民調會受到抵制。這是很好的制度，可惜被民進黨拋棄。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）