自由廣場》「實質影響力」有分藍綠？

◎ 黃銘賢

隨著遠雄大巨蛋等四案趙藤雄被檢方求處二十四年徒刑，牽扯出時任北市府財政局長李述德涉嫌在議約、甄審過程中附和遠雄，危害台北市民的權益，被求處十年徒刑。接連獵雷艦案，從慶富得標、貸款陳情到聯貸撥款等，全程都是在馬英九執政期間。而日昨行政院提出的調查報告中，更確認陳述揭露，時任行政院秘書長的簡太郎出面召集了兩次會議，「希望」銀行團通過聯貸給予慶富。這一把火似乎要燒到馬英九。此時，「實質影響力」又被提出來討論。

筆者也想藉此再探索實質影響力的二、三事，提供給大家做記憶中的比較。

一、扁案，前總統陳水扁，因為收受前一○一董座陳敏薰的政治獻金、介入龍潭購地案，加上元大馬家的政治獻金、介入二次金改人事等，被以「實質影響力」判刑十八年！

二、台糖賤賣土地案，當時吳乃仁已經離開台糖董事長職位長達八個月，卻因為和洪奇昌一起陪廠商拜訪新任台糖董座，也被法官認為具有對價關係和「實質影響力」，也被判刑，且吳已服刑。

三、曾擔任行政院秘書長的林益世，於任內「藉勢藉端」索賄未遂案。法官認為，中鋼、中聯是民營公司，林益世做的是選民服務，喬合約並非公務行為，所以，沒有「實質影響力」。

而今，遠雄大巨蛋案，被公布的錄音帶中證實當時馬英九市府的財政局長李述德親口說，馬、趙曾於二○○四年九月二十日密會。而「權利金」就在三天後的九月二十三日，李述德口中的「（市）府裡的高層認為乾脆這個地方就不提」，權利金就歸零了。這個「府裡的高層」是不是馬英九？當時被視為中國國民黨救世主的馬英九有沒有實質影響力？至於獵雷艦案，馬英九總統府曾於二○一五年九月一日發函給政院秘書長，並檢附慶富致馬英九總統的陳情信，敘明「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府。」於是，簡太郎隨即於九月十八日及十二月廿九日兩度召開會議，「希望」協調影響各行庫參貸意願。終於在馬英九百日後就要卸任的二○一六年二月四日，同意慶富簽下二○五億元的銀行聯貸。

「實質影響力」此時有沒有發揮它的效用呢？

（作者業商，桃園市民）