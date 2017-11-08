自由廣場》「慶富案」的政治殺伐

◎ 于則章

慶富集團承攬海軍獵雷艦建造案，傳出涉及詐貸弊端後，持續在政壇延燒，統派媒體以「國艦國造案胎死腹中」之類聳人聽聞的字眼作為標題，想要唱衰一向力主國防自主的蔡英文政府，惡意企圖明顯。

因為，這一起造艦案無論是在發包決標，抑或是慶富向公股行庫貸款，都是發生在中國國民黨「完全執政」時代。而在擔任行政院秘書長時涉及向銀行施壓給慶富集團無擔保貸款的簡太郎，也是國民黨長期重用的政府官員。加上慶富董事長陳慶男當時聘請曾任馬英九全國青年後援會副總會長的簡良鑑，擔任集團爭取獵雷艦的專案執行長；而且慶富集團總部二樓辦公室還提供給馬英九作為產業政策競選辦公室。如此綿密而水乳交融的「政商關係」，馬英九與國民黨怎麼辯都無法取信於人。

「慶富案」或許不可避免造成籌獲新一代獵雷艦在時程上的遲延，但畢竟獵雷艦非主戰艦艇，而海軍已規劃潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等十二項未來新建兵力需求，海巡署也將新建二三五艘巡防艦、巡防艇、巡護船等各式艦艇，二者合計造艦預算達五千億元，造船業對明年產業景氣因此抱持樂觀態度。

值得一提的是，國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平，日前在臉書發文指出：「慶富案」應該是蔡政府留中不發的大案，早就默默在查，只是看何時出手。賴清德擔任閣揆後，找前金管會主委施俊吉擔任政院副院長，如今施又擔任「慶富案」的調查小組召集人，不知是巧合還是故意，因為施最了解銀行，果然調查神速，一箭中的。「把顧立雄找來當金管會主委，也不知是巧合還是故意，這把大刀砍完國民黨後，肯定對『慶富案』的相關公股行庫開鍘」。八家聯貸公股行庫高層，恐怕得等著被「清洗」，改由執政黨人馬接管。

范世平進一步指出，此事與簡太郎、馬英九、吳敦義等可能都有關，順藤摸瓜一路往上查，起碼搞到明年縣市長大選，不利國民黨再起。另外，民進黨內也有人被牽連，「屆時民進黨內也會出現大洗牌，賴、蔡兩人藉此清理門戶，重新部署，對他們來說也未必是壞事」。時代力量黨立委黃國昌將會是此案的最大獲益者，死咬不放，逼民進黨將此案辦成鐵案，藉此與民進黨進行市場區隔，以利明年選舉斬獲。

（作者為公務員，台北市民）