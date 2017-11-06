鏗鏘集》免於「被說謊」的自由

在不是很久以前，要罵台灣不民主，主張「被統」，主張獨立，要「為匪張目」，但不想坐牢，那至少要流浪到日本或美國才能開口；現在誰都可以上街叫陣，在電腦上飆，不但不坐牢，還會被統媒瞎捧。

也不是很久以前，「中華民國」有萬年總統、萬年國會，現在總統是人民直選，國會也只代表台灣人民。要罵台灣這樣還不民主，也可以在台灣街頭叫囂。

但北大的天才台灣博士生，在北京擁抱「習近平思想」當民主與自由的標竿，台灣的規格不合，就痛罵台灣沒有民主與自由，習近平們卻利用這種天才當中國夢對台灣統戰的跑腿。

這個博士生已年屆「不惑」，在台灣受過「完整」黨國洗腦教育。對一個知識份子來說，擺脫統治者愚民、欺騙的教育，應該是人生最痛快的「解放」，沒想到他走出一個洗腦機，又選擇走進另一個洗腦機。

在中國「土生土長」，飽經政治風浪的中國民運人士就能指證，中共統治創造了普遍說謊的文化。列寧政黨要黨國專政，除了暴力鎮壓，就是思想控制，人民受的教育，接觸的訊息是當局控制的謊言，而人民也要靠說謊才能生存保平安。

台灣經過民主化，人民有免於「被說謊」的自由。言論自由，資訊公開透明，使人民不易受騙，也更痛恨謊言，這些基本自由與人權已成為「天然獨」的基本元素。任何人、任何政黨都無法再玩洗腦教育、洗腦宣傳的故技。

習近平想統戰台灣的「天然獨」，卻寄希望於老博士生的說謊本事，和「化獨漸統」爐主對「九二共識」，開羅「宣言」有約束力的天大謊言，那真小看了免於「被說謊」之自由的威力！

（作者王景弘，資深新聞工作者）