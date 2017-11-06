自由共和國》余杰／廢除中華民國紀年正當其時

余杰／中國流亡作家

台灣獨派人士召開記者會，發表《新院長，新思維，要接軌，要公元》之新聞稿，呼籲廢除中華民國紀年。新聞稿指出，民國的紀年在全世界只有中華民國政府實際管轄地區內使用，全世界都不承認民國紀年之適用性。台灣理應採取公元紀年，因為「公元紀元是世界通用的，廢民國改公元，最基本的原因是讓台灣國際化，同時去除雙軌紀元造成理解上的混淆與溝通上的障礙」。

我舉雙手贊同該建議。廢除中華民國紀年，正當其時。

首先，公元紀年是當今世界最通行的紀年方式，全球有九成以上國家採用公元紀年。聯合國也採用公元紀年，台灣既然謀求重新加入聯合國，不妨在紀年方式上先與聯合國接軌。使用其他紀年法的少數國家，理由大都比台灣更充分：或是非基督教的古老文明，如以色列用希伯來曆、伊斯蘭國家用伊斯蘭曆、泰國用佛曆、伊朗用伊朗曆等；或是用帝王登基的年份紀年，如日本仍用天皇的年號；或是獨裁者「欲與天公試比高」，北韓使用以金日成出生年份為起始的「主體曆」─金日成正好是一九一二年中華民國建立那一年出生，所以主體紀年與民國紀年一致。

其次，民國紀年並非台灣自身發展出來的、值得珍惜的傳統，而是國民黨政權遷居台灣之後強加給台灣人民的「外來物」。蔣介石政權並未充分現代化，對日治時代台灣現代化的成就既羨慕又仇恨，不惜使用種種欺瞞的手段，消除日本統治過台灣的痕跡。其手段之一是，將過去凡是用到日本年號的物品或文獻一律改成民國紀年。比如，台中一中建校紀念碑，碑文上的大正三年就被改為民國三年。此前，宜蘭縣政府教育處長陳登欽批評說，此舉對歷史教育或研究造成困擾，因為日治期間台灣與民國並無關聯。這種偽造歷史的做法實在不足為訓。

再次，真正的中華民國早已在一九二七年就被蔣介石所顛覆，再用民國紀年顯得不倫不類、畫虎不成反類犬。一九二七年，南京政府將此前中華民國為世界和民眾所認可的國旗、國歌等象徵物統統更改，在「軍政」的旗號下，連憲法和國會都被「臨時擱置」。歷史學者汪浩指出，中華民國不是死或未死的問題，而是死了幾次的問題：一九二七年，南京政府取代北京政府，是中華民國的第一次死亡；一九四九年，蔣介石被共產黨趕出中國、流亡台灣，是中華民國的第二次死亡；一九七一年，寄居台灣的中華民國被趕出聯合國，失去了普遍意義上的國際法地位，是中華民國的第三次死亡。未來台灣國宣佈成立，將是中華民國的第四次死亡。所以，何必使用殭屍的裹屍布？

如今，即便是自稱捍衛中華民國及其一切象徵物的國民黨，也悄然對民國紀年偷梁換柱。中國國民黨奴顏婢膝地給開十九大的中國共產黨發去賀電，在電文的末尾處有一個突兀的年份，卻無「中華民國」四個關鍵字。國民黨發言人辯稱，此乃國共兩黨之「共識」。可是，共產黨連提都不提這份賀電，因為他們認為國民黨並非「外國政黨」。

其實，共產黨跟國民黨一樣精神分裂，中共宣傳部下文命令，所用公開出版物上不得出現民國紀年的字樣；但若民進黨政府用行政法令的方式廢除中華民國紀年，採取公元紀年，共產黨一定又要抓狂，乃至派出第三縱隊來台灣興風作浪。