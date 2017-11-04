社論》只有國共政治契約 沒有兩岸政治契約

馬英九日前忽發奇語：九二共識是兩岸當局之間實質的「政治契約」，沒有經過雙方同意，任何一方都不能片面修正或廢止，否則雙方就會失去互信。（資料照）

馬英九真是中國的最佳「內應」，蔡總統率團出國拚外交，他卻在台灣賣力拚一中。馬英九忽發奇語：九二共識是兩岸當局之間實質的「政治契約」，沒有經過雙方同意，任何一方都不能片面修正或廢止，否則雙方就會失去互信；蔡政府不認同九二共識，可說違約在先，實在不好意思再讓大陸釋出善意，而應由我方釋出善意，修補缺失，回到九二共識，才是交友之道。一九九二，還是萬年國會選總統的時代，台灣連國內都還沒有「政治契約」，卻先跟對岸有了「政治契約」，這是甚麼哈佛政治學？

所謂的九二共識，乃是蘇起的文創產品，而當年真正參與九二會談的要角，一個個否認有所謂的九二共識，當年頂多是沒有共識的共識，擱置爭議，對話協商。如今，沒有共識的共識，卻被馬英九上綱為實質的「政治契約」，莫名其妙。退一步來說，果有馬英九所謂的「政治契約」，那應該是二○○五連胡會之後的國共共識，以及馬英九執政期間一意孤行到馬習會的國共共識，跟第三者無關。連馬跟胡習的共識，移花接木到一九九二，這種以政治編寫歷史從而以偽造的歷史指導政治的手法，照理說應該是專制中國的專利，發生在當今民主台灣真令人難以置信！

二○○八至二○一六，馬英九是台灣（中華民國）二三○○萬人選出的總統，沒有任何一張選票來自中華人民共和國。這才是「政治契約」，有效範圍是二三○○萬人組成的國家，而不是十四億人組成的國家。然而，馬總統與二三○○萬人簽了「政治契約」之後，馬上自己違約在先，企圖與北京私通「政治契約」，把終極統一強壓在二三○○萬人頭上。如此異化於人民意志，若非太陽花運動攔阻，促統暴衝還不知道會跑多遠。此一民主怪現象不啻警告台灣人民：台灣的民主還沒有到達穩定狀態，政黨輪替可能有非常態效應，所謂的報復性投票、鐘擺效應絕對不可兒戲，否則再來一個馬英九2.0，恐怕就沒有撥亂反正的機會了。

國共的「政治契約」，牢牢套住國民黨。這兩個中國黨，箝制台灣民主，對付本土政權，最大的法寶無非是中華民國憲法，也就是來自中國的一中憲法。於是，如果國民黨被政黨輪替，本土政權也把台灣納入一中憲法，那便等於將自己製作成一具民主木乃伊。以往歷次修憲，最大的詬病在於，為了外部因素不得不沿用這部現成的憲法，將台灣編織入中華民國憲法的脈絡，從而脫身不了一中緊身衣。小英政府拋出憲改議題，如果未能利用完全執政的良機，將台灣自一中概念鬆綁出來，則那些「內應」永遠都會在台灣笑傲江湖，不僅是反獨促統，甚至是民主促統。這樣的民主，簡直是自殺。

問題越來越清楚，兩岸關係不正常的癥結，就在中華民國及其憲法。台灣要卸除包袱，不只是內部事務，也牽涉到地緣政治。在條件成熟之前，不宜採取加泰隆尼亞模式，在一個缺乏國際支持的時機，做出一個需要國際支持的行動。但本土政權完全執政，背後的主流民意要求，至少應該先把這個「名字叫中華民國」的國家，跟中華人民共和國黑白切，從憲政到法治都一絲不苟。也就是， 二三○○萬人所組成的這個國家，形成一個對外國家主體明確、對內權利義務清楚的「政治契約」，不容背離者掏空國家幫二三○○萬人簽了賣身契。

川普即將展開亞洲行，三十六位跨黨派參議員呼籲川普在北京重申「台灣關係法」。事實上，中美雙方關於所謂的「一個中國」，也一直沒有達成「政治契約」。北京自稱台灣是中國的一部分，華府則強調三個公報與「台灣關係法」是一個包裹。中美沒有兩岸同屬一中的「政治契約」，馬英九卻揚言有兩岸同屬一中的「政治契約」，太不符合國際政治的常識了。至於，討論形成中的美日印澳亞太戰略合作，台灣若自縛手腳於馬英九無中生有的「政治契約」，更勢將淪為亞太孤鳥，成為中國鷹的嘴邊肉。搞不好，這正是九二共識是兩岸「政治契約」論者不可明說的意圖吧。