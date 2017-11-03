自由廣場》荷蘭 花香與書香

◎ 鄧鴻源

常去歐洲旅行的人都知道，在荷蘭郊外可以看到風車林立，在國家公園可以看到鬱金香滿佈的花海，到處是騎腳踏車的人，也可以在各處公園或咖啡座，看到喜愛讀書的人們正聚精會神閱讀各式書報雜誌。

荷蘭全國讀書週從一九三二年開始，舉辦至今已屆滿八十五年。此活動由「荷蘭圖書宣傳推廣協會（CPNB）」推動，其經費除了部分企業的支持，屬於國營企業的鐵路局也資助許多的資金於推廣活動。堅持八十五年的荷蘭讀書週，對於居民書籍閱讀習慣的養成，已經產生相當的功效。無論是政府官員或一般民眾，大家都彬彬有禮，家居擺飾也都很有品味，如享譽國際的羊角村，有如世外桃源，令人神往。

荷蘭讀書週主要分為兩個推廣時段，每年三月八至十六日為成人讀書週，十月二至十三日為兒童讀書週。主辦單位在讀書週期間常舉辦作者見面會、送書到學校、買書折扣等系列活動。甚至在讀書週期間，凡是購買一本一定金額的書籍，都會獲贈一本只送不賣的珍版「讀書週禮物書」。

「荷蘭圖書宣傳推廣協會」也常常結合出版社舉辦活動，例如：暢銷書排行榜、延伸閱讀至博物館系列活動、十月兒童免費乘坐火車參觀活動，有助於親子共享讀書的樂趣。反觀我們的圖書業，近年來卻逐漸沒落，有如王小二過年，一年不如一年，令人不勝感慨。如以前台北市極為熱鬧的重慶南路，書店櫛比鱗次，生意興隆，愛書人絡繹不絕，成為台北市熱鬧的觀光景點，而今，門市寥落車馬稀！

荷蘭用了八十五年時光，致力推動國民閱讀習慣的養成，讓荷蘭不僅是花香王國，也是書香王國，國民之人文素養享譽世界，很值得我們見賢思齊。

（作者為大學教授）