自由廣場》鬥法 趙藤雄頗有空間

◎ 吳景欽

北檢針對趙藤雄所涉及的大巨蛋等諸多案件，求處極重的二十四年有期徒刑。如此的訴追，似展現檢察官肅貪的決心，但趙藤雄真會因此栽了嗎？

就趙藤雄為新北市土地變更造鎮案來說，由於收賄、行賄具有高度的隱密性，若未能即時查到金流狀況，就難為訴追。即便查有利益往來的證據，又涉及是否有對價性之疑難。尤其民意代表，並無具體的職務權限，且任何議會決議，也非單一個人所能決定，除非能證實其收受來自於廠商的利益，並以預算來逼迫主管公務員就範，否則，就很難判斷其中有對價性。只是要證明議員有向官員施壓來放水，實不容易，民意代表自可輕易以政治獻金規避，致僅能針對承辦公務員來究責。

又因貪瀆犯罪的訴追重點在公務員，就算查有收賄，但依貪污治罪條例第十一條第五項，行賄者只要於偵審中自白，就必然減刑。由於法條並未明文，須先與檢方達成認罪協商，亦無期間的限制，即便供述前後反覆，只要在判決確定前認罪，就必為減輕或免刑。故趙藤雄就此部分，仍可如法炮製其於合宜住宅案之認罪過程，甚至以繳交數億元給國庫，來換取緩刑了事。

再就檢方所指稱，趙藤雄以人頭或子公司涉嫌搶標遠雄人壽之工程，並浮報工程費以掏空公司之部分，所可能涉及者，即是證券交易法第一七一條第一項第二、三款，非常規交易與特別背信罪，法定刑為三到十年，不法所得超過一億元，還可處七年以上有期徒刑，似就為治罪的重心。

惟此兩罪的構成要件，如特別背信罪的違背職務行為、非常規交易罪的不利益或不合營業常規交易等等，皆屬極不明確的法律概念，這就讓被告有相當大獲判無罪之空間。且要證明得標公司為趙藤雄所掌控，甚至有金錢來往，恐不能只憑理所當然的直覺，而須有堅實的證據。況且，私人企業非公部門，即便不公開招標或獨厚某家公司，甚至標案金額有違市場常態，若無法證明是董事長一人獨斷，要說交易有違常規，也有違罪刑法定。也因此，檢方對趙藤雄求處重刑，雷聲或許很大，但千萬不要落入雨點小的最終結果。

（作者為真理大學法律系所副教授）