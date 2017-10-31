社論》以台灣為南島語族的文化重鎮

蔡英文總統出訪南太平洋友邦，昨天從過境的美國夏威夷，到達第一站馬紹爾群島。蔡英文此行，以「永續南島，攜手共好」為基調，期盼經由踏實外交，增進與友邦互惠互助合作。南太平洋是我國邦交國最多的地區，友邦各國多年來在聯合國等國際場合為我國仗義執言，令人感佩；它們也許不是大國，但台灣有這些朋友，在備受中國打壓的國際社會，因此不致寂寞獨行。更重要的，台灣與這些屬於南島語族的友邦，有著密切的語言、血統連結；外交部次長吳志中另以「尋親之旅」為總統此行調性，十分恰當。

台灣被認為是南島語族的起源地，是國際學術界多年來，從考古、語言及人類學的證據嚴謹探究，逐漸形成的主流見解。學界有南島語族「出自台灣」或「台灣是南島語族的原鄉」之說，主要因台灣的南島語系豐富多元，原住民有山林燒墾、使用繩紋陶器及食用檳榔、小米、芋頭等南島語族生活文化特質，加上歷來考古及ＤＮＡ比對，都曾指證南島語族的共同祖先來自台灣或菲律賓北部。台灣另有學者從構樹（俗稱鹿仔樹）的「共生物種」角度切入「出自台灣」說；並指南島語族卓越的航海能力是在台灣，特別是嘉南平原所發展精煉而成。

南島語族是泛指包括遍及台灣（最北）、紐西蘭（最南）、復活節島（最東，南美外海）和馬達加斯加（最西，非洲外海）人口近四億、使用一千兩百種語言的廣大族群。蔡總統這次過境的夏威夷當地原住民、關島原住民查莫洛人，訪問的三個友邦人民，以及她祖母所屬的排灣族，都是南島語族。在沒有現代航海技術的年代，南島語族從何地出發，如何以獨木舟怒海航行，憑藉對水文、天文的掌握及高超的航海技術，克服汪洋阻隔，逐步擴及太平洋、印度洋的眾多島嶼，一直是迷人的研究主題，引發學界廣泛興趣。

身為南島語族的發祥地，台灣亟應把此落實為最珍貴的文化寶藏。誠然，在美麗之島長遠的歷史中，不斷有外來政權把台灣視為邊陲偏鄉，對原住民橫加貶抑。這種沙文主義，禁不起簡單的事實檢驗︰即使人口居多數的漢人，到台灣最多不過四百年；相形之下，考古證據顯示，原住民在這片土地活動可追溯到八千年前。

南島文化要成為台灣瑰寶，須著力之處甚多，最基本的是強化台灣的南島文化研究，並以夏威夷的玻里尼西亞文化中心為範，生動展現其生活文化，包括復振已瀕臨險境的原住民語。政府上月宣布在高雄設立國立原住民族博物館，是朝這方面邁出的一步。事實上，高雄這一地名，漢人稱打狗，即由西拉雅一支馬卡道族所命名，凸顯了南島語族在台灣的長久淵源。一旦形塑研究地位，繼之以文化、外交、經貿、觀光的加強連結，台灣力可建成南島國際文化重鎮。

不過，任何彰顯台灣主體特色的努力，都會招致「強國人、玻璃心」的情緒反彈。「尋親之旅」係指我國與南太平洋友邦都屬南島語族大家庭，中國及其在台灣代理人卻要強指為「去中國化」、敵視「兩岸一家親」。然而，漢文化雖係構成台灣文化的元素，且占比較大，但一如南島文化，仍只是更大而多元的台灣文化一部分。另一方面，中國雖高喊「一家親」，卻對台灣武力恐嚇、國際打壓、滲透破壞不斷；這樣的「一家親」，台灣人只要腦筋正常、不利慾薰心、不別有用心，都避之唯恐不及，這也是今日台灣民心的如實寫照。

蔡總統這次三國之旅，包括過境美國的夏威夷及關島，都是南島語族的範圍。南島諸國與台灣有深遠的歷史文化連結，近年又在國際社會挺身相助，我們應珍惜這樣的朋友。有如蔡總統所強調，台灣與這些國家從當初建交到堅定合作發展，經由蔣經國以來歷任總統的努力經營。台灣內部雖有政治歧異，但攸關長遠的對外政策關係，卻須團結合作，才足以突破困境。我們因此期待，南島之旅成為內部團結、致力外交的範例，並及早建立台灣為南島語族文化重鎮。