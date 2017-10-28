社論》習近平對台灣的「文鬥」

中共十九大，吳敦義兩次發出賀電，習近平則在連任總書記之後覆電。雙方九二共識來，九二共識去，自不在話下。但，習近平親自署名，也直接指名吳敦義，不論往例如何，似乎在發出某種訊息，只是訊息有待解讀。即使如此，目前還是可以用最近的兩岸國際事態，來初步理解接下來習近平對台行動的苗頭。

一是，堅持自己的原則，施壓對手改變原則，乃是共產黨的鬥爭法寶。不論小英的善意誠意，只要不接受兩岸同屬一中、體現一中原則的九二共識，習近平恐怕都沒有興致恢復協商，以小英政府為對手。當前的國力對比，中國摜壓台灣足足有餘，只要台灣的發展空間無法擴大甚至縮小，兩岸關係的解冰回暖，便不是習近平的當務之急。所謂的「共同尋求兩岸互動新模式」，不像是中共十九大帶來的願景。

二是，北京還是要挺住國民黨、壓住民進黨，不能讓國民黨樹倒猢猻散，不能讓藍營自亂陣腳，所以要階段性穩住吳敦義。吳敦義，基本上沿襲馬路線，台籍背景，履歷豐富，手腕靈活，比起其他的黨國權貴、基本教義派，在中南部有一定影響力，較可能被台灣社會接受。洪秀柱，新黨，統促黨，皆可推心置腹沒錯，但可能成事不足敗事有餘。

三是，民主已成台灣常態，政黨輪替風水輪流轉，民進黨目前完全執政，但施政尚未進入軌道，二○一六的社會氣氛已有所改變，還看不出有長期執政、永遠獨大的確定性。讓國民黨保持能量，利用民進黨可能的失敗，班師回朝重新執政不無機會，一如二○○八經驗。這種想像，可能導致北京不會給小英政府讓利甜頭，反而用種種圍堵政府、統戰民間的方式，讓小英的執政基礎逐漸流失。

四是，馬英九經驗告訴北京，民主產生的國民黨政府與北京漸行漸近，儘管在台灣社會產生越來越大的疑慮，但國際社會尤其美國政府是能夠接受的。別忘了，美國對馬英九維持台海現狀，大體上也是接受的。於是，北京不必急於跟小英建立新模式，至少在二○一八地方選舉之前大可先靜觀其變。更何況，民進黨的地方版圖，二○一四已經達到巔峰，二○一八再創新高的機會較低。明年選舉民進黨若有閃失，小英的正當性將比目前折損。甚至， 二○二○這一關，各種反民進黨勢力的反撲，以及該黨執政後的內部分化，會不會產生戲劇性的變化，北京還有得瞧。

五是，日本的安倍路線雖然獲得選民再肯定，但美國的「川普困境」似乎無解，美國對台的神經中樞，似乎不如以往靈敏，而商人特色的治國模式，第一家庭與中國的關係，台灣是否淪為中美某種交易的標的，隱憂難免比以往大。川普執政以來，「美國價值」壓過「普世價值」，加上劉曉波、李明哲事件的國際低調反應，堪稱習近平操作大國政治的大好機會，也是為框限台灣再進一城的天賜良機。一帶一路，一代一線，形成的內外夾攻，會不會成為新常態？

今天，蔡總統啟程訪問太平洋三友邦，雖非毫無意義但也意義有限，這是台灣的困境，非戰之罪。經過馬政府八年外交休兵，小英政府在習近平時代的外交出擊更為被動。或許，鞏固國家意志，強化軍經硬實力，讓台灣與國際的利益連結更廣更深，才有以撐待變的本錢。李顯龍說：兩岸出現僵局，最好的狀態就是僵持下去而不惡化，不過情況有可能惡化，因為中國正建造航母在內的軍事力量，以防有一天情勢失控，「我希望這一天會向後推遲」。關鍵在於，僵持下去的時間與空間，小英如何鴨子划水，走出活路？

台灣的頭家也要自問：堅持台灣主權獨立國家，遭到中國以蠻力無情欺壓，而導致國家尊嚴受挫、國計民生連帶受損，大家願意概括承受那些窮台力道嗎？如果，北京以外交硬、統戰軟的兩手策略，扶助親中政黨重回執政之路，屆時國共合作將馬英九路線走到沒有回頭路，大家還有救贖翻身的機會嗎？習近平對台灣的「文鬥」，不只考驗著小英政府，也考驗著台灣每一個主人。