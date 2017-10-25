社論》不能將鷹眼的光芒當作善意的眼神

中共十九大正在改變中國，習近平思想寫入黨章，對台彷彿醞釀一種和統、武統辯證而來的逼統鋪陳。美國在台協會台北辦事處前處長司徒文分析，「六個任何」，整體來說是更強烈的，雖有人認為習近平使用類似蔡英文的「承認九二共識的歷史事實」詞彙。而國內知情人士表示，習近平提到「承認九二共識的歷史事實」，與蔡總統所說的「尊重九二會談的歷史事實」，具有某種程度的交集。一年多來，北京緊縮定義一個中國原則的九二共識，這跟九二會談論述到底是交集，還是更大的分歧，值得思量。

從陳水扁到蔡英文，北京的九二共識從未動搖，核心就是同屬一中。只不過，在馬英九執政期間，基於統戰與欺敵，對「各表」睜一隻眼閉一隻眼，以獲取入島的實質影響力。果然，馬下蔡上，北京馬上就把「各表」的曖昧澄清了。留下的只有，馬英九、吳敦義等還在追憶逝水，繼續宣傳北京味同嚼蠟的「各表」。這種演變給小英政府的啟示，不是幻想九二兩個魔術數字，還有什麼新奇的七十二變，而是要打破九二魔咒，以民主原則尋求兩岸互動新模式。北京變硬了，台灣還軟趴趴，還在眷戀九二舊模式，機會恐怕不在我們這一邊。

兩岸關係的話語權，如果由北京獨攬，那麼，小英政府注定是被動的。小英政府在二○一六執政，承載的是二○一六的新民意。這樣的民主政府，似乎應該先思考一個問題：為什麼要遵守一九九二沒有共識的共識，因而讓二○一六的民意落空？更何況，國共兩黨縱使有共識，也不是正式形諸文字的國際協議，第三者為何要對它死心塌地？如果因為北京死抓不放，第三者就只能客隨主便，那麼勝負就早已注定了，還有什麼好談？馬英九卸任後經常講風涼話，無非是因為他心知肚明：只要小英政府不敢打破九二魔咒，台灣的結局就會走向國共的算計。

其實，民意風向很清楚，不期待去年選出的新政府，遵守一九九二的遊戲規則。如果說，兩岸交流三十年要回顧與前瞻的話，首先要面對的問題應該是：三十年前，台灣當時的政府，依舊由南京來的老國代選舉；直到一九九六，台灣才揭開總統直選的序幕，而且至今已有三次政黨輪替。在歷史長河的二○一六座標上，尋求一九九二遺落在川流不息裡的物件，簡單說就是枉費精神。這也是民選政府，對選民、對民主的怠忽職守。難道，北京三十年來毫無民主進展甚至專制倒退，台灣就要把現有的民主拉回到三十年前，以利雙方恢復協商？

維持現狀，在兩岸與國際可以省下麻煩；但是，維持現狀，也是對台灣民主進步的自宮。當前台灣所需要的領導格局，除了務實地維持現狀外，還要有前瞻的創意行動，兩者配合得宜，才能把台灣的民主表面張力極大化，扭轉兩岸關係臣服於中國專制主義的局面，國家正常化才能一步一步向前挺進。中國強人意志下的兩岸，零和與雙贏的機率孰大？若雙贏不可得，要有零和的準備。習近平的話語與行動，儼然部署了透過強國政治對台灣「圍點打援」的新攻勢。善意很好，誠意很好，創意更不能少。尊重九二會談的歷史事實，更應面對台灣民主的行動現場。否則，民主的軟實力軟到無力，形同空談。

台灣要成為正常國家，很重要的表徵之一在於兩岸關係國際化。中國國民黨的外來黨國遺毒，讓台灣國家正常化之路佈滿荊棘；如今，中華人民共和國又想以新的外來者阻斷台灣成為正常國家。國共兩黨之於民進黨，不可能是一個國家內的政黨互動，除非民進黨質變為中國民進黨，取代國民黨的外來政權角色。有人說，要接住對方在十九大的善意，彷彿習近平是銜著橄欖枝的和平鴿。事實上，和平鴿在民主台灣，而習近平是中國鷹。台灣鴿召喚和平，二千三百萬人所見略同；只不過，中國鷹的翅膀越來越硬了，不能誤將鷹眼露出的光芒，當作善意回應的溫柔眼神。