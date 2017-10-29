自由廣場》我在健行現場

◎ 邱炳進

十月二十八日，我參加了台北市政府舉辦的「樂在山林、長者健行」活動。早上七時七分，我們在六張犁捷運站上車，車廂已站滿乘客，到了科技大樓站，哇，人山人海，接下來沿線每個站都見年長者擠不進車廂。七時三十二分抵劍南路站，擠滿了年長者，因為人潮太恐怖，捷運劍南路站索性採取不必刷卡，直接就走出車站了。八點，我們相約的十餘位山友只到四個，其餘的仍在文湖線各站等候，因為人太多、擠不上車。

這麼盛大的活動，在劍南路站的廣場，連一個主辦單位的市府人員都找不到，更不要說引導人員、維持秩序的人員，好不容易看到一個急救站的牌子，卻是空無一人！

從劍南路走到俗稱的「老地方」，再下捷運劍潭站，這條路線對我來說，再熟悉不過，平常走一個半小時就可完成，然這次我卻走了三個多小時，因為人真的很多，擠爆小徑，尤其從產業道路進入階梯的縮小路段，我們整整等待近一個小時，才得緩慢前進。沿途已經罵聲不斷，批評市府主辦毫無章法。

到了終點站，看到等待「收割」成果的柯文哲市長，本來已在舞台上蓄勢待發，卻反成為很多人責怪、批評的舞台，市長再也笑不出來了。

這次活動號稱參加的就有大浴巾、餐盒，又有電視、摩托車等大獎，吸引很多年長者參與，本可預期，想不到市府沒有掌握人數、獎品數量，又選擇文湖線這種低運量的捷運路線，實在是狀況外。後來有長者跌傷、濺血，已屬不幸中的大幸，看看路線選定、交通動線的安排、急救站的漠視，沒有發生更嚴重的意外，已屬老天保佑，市政府挨罵是必然的！

（作者為退休教師，台北市民）

◎ 黃天賜

台北市政府主辦重陽節老人健行活動，因籌畫不周延，參加人數超過預估之數倍，現場失控，甚至有長者受傷，柯市長坦承錯誤，還鞠躬道歉。

我覺得把這件事和世大運開幕式鬧場事件放在一起看，柯文哲表現了認錯的勇氣固然值得嘉許，但是他的施政能力顯然已經證明相當不足，才會讓他領導的市政府公務員連連出錯（很多人提到二○一五年十月十日台北市政府升旗典禮「嗡嗡包」事件，民眾推擠、插隊，場面失控），以及首長換人像走馬燈一樣的頻繁。

高人氣、低能力，台北市選民實在應該仔細思考還要不要讓柯繼續連任？終究，我只聽過「選賢與能」，沒聽過繼續把票投給無能者的。

（作者現任教師，桃園市民）