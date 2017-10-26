自由廣場》統派有沒有把原住民當成親人看待？

◎ 于則章

蔡英文總統預定週六（廿八日）啟程訪問南太平洋友邦，外交部次長吳志中指出，包括馬紹爾、吐瓦魯及索羅門等，和台灣一樣都是「南島語族」，所以這趟也定名為「尋親之旅」。沒想到這句話讓許多統派媒體、政客跳腳！

聯合報社論就說：「蔡英文此舉，不啻是在中共十九大前明示：拒絕兩岸一家親，而寧願萬里重洋遠渡南太平洋島國尋親。」中天電視則是：「攀什麼親？小英『尋親之旅』扯『南島語系』？敵視『兩岸一家親』不荒謬嗎？」曾在馬英九時代擔任過行政院發言人的鄭麗文更痛批：「真正的親人妳不認，然後人家不知道妳是親人的妳偏偏都要去認」、「老是用原住民要來證明說我們跟中國大陸的關係沒有這麼的緊密，這不是非常的無聊嗎？因為你今天很明顯的你這個主流的文化，主流的族群，都是從中國大陸來的，這個東西是沒有辦法割得斷的。」凡此種種，都在無意間流露出牢不可破的大中國沙文主義，可曾將台灣原住民當成親人看待？

台灣與南島語族的關係密切，是近幾年來國際學術研究公認的事實，美國國家科學院院士賈德．戴蒙的名著《槍砲、病菌與鋼鐵》一書中，就說台灣是「南島語群的故鄉」。蔡英文本身擁有屬於南島語族的排灣族血統，她即將出訪的南太平洋友邦也是南島語族國家，此行定名為「尋親之旅」何錯之有？

而統派政媒如果只因此就反推這是敵視「兩岸一家親」，更是無的放矢。畢竟，蔡英文個人到現在不曾有過詆毀「兩岸一家親」的言詞，「雙十節」演講時還提到：「今年也是台灣開放大陸探親三十週年，那些親人見面的畫面，即使到了今天，一起回想起來，依然深受感動。」

事實上，以近三十年來台灣日益國際化，台灣人與外國人通婚日益普遍的情況來看，與台灣「血脈相連」的國家越來越多，所以絕不可能只有中國才會是台灣「真正的親人」。而且從現實上來看，血緣關係的遠近，並非是兩國成為「親人」的必要條件，彼此之間有無真情相待，才是重點。以二○○九年台灣災情慘重的「莫拉克風災」為例，當時台灣的南太平洋友邦吐瓦魯捐了二十一萬美元援助台灣政府救災，這金額看似不多，但卻相當於總面積只有二十六平方公里，只有約一萬二千人的吐瓦魯全國ＧＤＰ的一％ ，這種在國際外交實務上聞所未聞的義舉，就令台灣人深深感動。

相形之下，中國卻是動不動就對台灣文攻武嚇、在國際上打壓台灣，台灣人再傻再蠢，也不可能把中國當成是「親人」啊！

（作者為公務員，台北市民）