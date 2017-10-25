自由廣場》習天父與妙禪seafood

◎ 陳安

中共十九大閉幕了，除了喬定了權力分配之外，一如習大大所願，「習近平思想」被寫入了黨章。

權力是一種很奇怪的慾望，它不但要征服你的肉體，還想完全宰制你的靈魂。習近平上位五年來，以打貪陸續鏟除了政敵，再以造神鞏固了個人威望，十九大開幕，以三個多小時的政治報告，徹底征服了同志的肉體，許多媒體還為江澤民等一干大老的膀胱憂心不已。閉幕時，黨中央宣告已把習近平思想寫入黨章，將來還要入憲，這不僅凌駕老鄧，而且直逼老毛了，這是在精神上，完全駕馭了整個黨。

宰制兩千多名黨代表，就能征服十四億民心嗎？只有天知道。就算習近平被西方媒體稱為世界上最有權力的人，甚至直呼其「習天父」，但這個強國，開個會，人民買把菜刀都要採實名制，他們在害怕什麼？心虛什麼？

這個現象令我聯想起最近鬧得沸沸揚揚的「紫袍風暴」，被一群信從頂禮膜拜，感恩讚嘆的seafood，卻被網友揶揄到不行，學者專家甚至把他創設的宗派視如野狐禪，其教義也是七拼八湊來的大雜燴。但為什麼能吸引許多名流高知識份子，只有留待心理學家解謎了。

共產黨亦然，全世界都知道共產主義早已背離馬、列原教，但為了統治的正當性，只好以「具有中國特色的社會主義」自圓其說，真正的要害是死抓權力不放。從這個角度看，「習天父」與妙禪seafood其實沒什麼不一樣。誰能清楚說明「習近平思想」究竟是什麼碗糕？恐怕比禪門偈語更難參透。

（作者為新北市民，資深媒體人）