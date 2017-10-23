鏗鏘集》令人膀胱沸騰

中共十九大的怪胎「台灣代表」，頗知「政治正確」，吹捧習近平的政治報告讓她「熱血沸騰，無以為表」。如此表態，不是自作多情，就是感覺錯誤。

正襟危坐三個半小時，聽習近平賣舊貨，應是膀胱沸騰才合常情。胡錦濤還有人性，他不能拒絕自然的呼喚，怕漏尿，要出去「解放」；江澤民更不像熱血沸騰，否則不會呵欠連連，自然流露老人「杜姑」的可愛。

放空砲，唸挖空心思堆砌的四萬字美麗口號，要舉國上下洗耳恭聽，還要按讚，那真是天下奇觀。要廣大民眾浪費三個半小時聽獨裁者言行不一的空話，竟是「中國模式」標榜的「效率」！

習近平照本宣科，拿舊貨當新貨賣，推銷「有毛澤東特色的習近平思想」，暴露他效法毛澤東大權獨攬的狼子野心。毛澤東搞文革，整肅政敵；習近平也搞肅貪，整肅他的對手。

他繼續賣「一個中國」和「一國兩制」的老古董。「一個中國」被前美國駐中國大使芮效儉指為「過時」；「一國兩制」破產，被前美國在台協會理事主席卜睿哲指「已與現實脫節」。

明知這兩款舊貨賣不掉，卻沒有新貨，就讓它擺在那邊，等台灣人膀胱沸騰再說。

兩個當花瓶的「台灣代表」，放話的口徑都在引誘「台灣同胞」不要錯失到中國發展的機會，顯示習近平報告的宣傳重點，是在保證對去中國過活的「台灣同胞」，中國要「逐步」提供與「大陸同胞同等的待遇」。

習近平要把去中國謀生的「台胞」當中國人看，也是回到「寄希望於台灣人民」的舊貨，主題曲雖是「望君早歸」，回去的好處包括了跟中國人同享被失蹤、被旅遊、被屏蔽、被關進黑牢的待遇！（作者王景弘，資深新聞工作者）