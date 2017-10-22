自由廣場》大學現場看校園情殺

◎ 林楷軒

第一部分，當事人家長證實雙方曾經有正式交往關係，在這層關係上發生的殉情事件，因同性戀的關係而使整個事件有更多的被議論機會。但不管是異性戀、同性戀、雙性戀者都會有感情問題，切勿因為是同性戀而在同志議題上加以揣測。

同性戀者因為在我國社會尚未普遍接受與傳統道德枷鎖的刻板印象，對於自身同性感情的問題，相較異性戀者更難有傾訴、訴苦、尋求心輔解決的管道與機會，有許多同性戀者遇到感情事，因怕受到長輩與同儕的異樣眼光，而被迫選擇壓抑自己感情的問題，不敢尋求排解管道。

第二部分，事發後的幾天，被媒體大篇幅報導高ＩＱ低ＥＱ的現象，更有名嘴直接整理過去高學歷殺人的事件，如清大王水案、台大宅王情殺案等，在台大學歷這件事情上大作文章。高學歷套用在感情上是個假議題，高學歷如果就是低情緒管理，那非高學歷的人情緒管理就相對高嗎？這個物化高學歷的論點，將大學生、研究生貼上標籤，給社會大眾一種只會唸書不會人際相處的標籤。社會大眾勿刻意以最高學府的名義，放大此次事件，這對生活在台大的學生而言，並不公平！

第三部分，校園安全議題瞬間被檢討，然而感情糾紛引發的校園安全問題仍屬牽強。台科大、台大，兩校校園相鄰，兩校在選課合作與校際互動上非常緊密，所以台科大學生對於台大而言，廣義上一定是校外學生嗎？再以台大研究生第一男宿舍，是以開放空間沒有刷卡的門禁系統，無非是當初設計者是以研究生自主管理為出發，而該宿舍區成立至今，並無重大的校安問題。若今天以單一個案事件在開放校園的議題上過度反應，治標不治本的措施，無非造成社會資源不必要的浪費和對友善的開放校園作限制。

（作者為台大國發所研究生）