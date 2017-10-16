自由廣場》《大佛普拉斯》的語言活力

◎ 高志仁

文化部鄭麗君部長，在臉書上對電影《大佛普拉斯》的推薦詞寫著：「讓台灣電影史上久違的黑白台語片，再一次成為我們共同的驕傲」，準確定位這一波圍繞大佛的台片口碑風潮，實質宣告台語電影大回流。鄭部長並讚許台灣影人，面對各種困難仍持續發揮創造力，開創出一波波「台流」。

全片台語發音的《大佛普拉斯》主要演員之一莊益增，即為新世紀台灣電影復興「台流」標竿作品《無米樂》（二○○五）的導演，為台語片於一九七○年代沒落後失語數十年的台灣電影史，舉起一支本土語言大旗。

《大佛普拉斯》導演黃信堯，連結戰後台灣電影起飛的黑白台語片珍貴傳統，其優異的台語說書聲線貫穿全片，不時爆雷、不時詮解、不時提點、不時詼諧，這是本片台語演出的第一類型，平鋪直敘、沉穩說理。

第二類型則是莊益增飾演的菜脯和好友肚臍，以及其他角色之間日常台語對話，展現連珠炮國罵粗獷風和黑色幽默慧黠語調，交織出富有層次感的台語表演。

第三類型則是創作本片配樂的林生祥演唱的台語片尾曲，這首最終仿若和大佛同響共鳴的歌曲，歌者的客語腔，彷彿語言共振，充分發揮詩意的魔力，觀眾大多捨不得提早離席，必須聽完全曲，才覺得完成了在地文化的經典洗禮，在沉鬱滄桑的悠揚餘韻中離場散戲。

本片語言鋪排具有巧思，全片黑白基調講台語，而在行車紀錄器畫面的彩色片段裡，大佛工廠老闆Kevin則是講華語，也就是肚臍所講的，在社會上走跳「三分靠作弊、七分靠後壁」的語言活靈活現，情慾橫流，詐騙叢生。

當然，台語也全然不是無辜清氣的語言，林美秀飾演的師姊驗收佛像和廠方代表口口聲聲「阿彌陀佛」的唇槍舌劍，同樣滿滿的爾虞我詐。

《大佛普拉斯》的語言活力，在於重新記憶並建立台語片傳統的存在感及其駁雜的厚實感，而林生祥率領的配樂團隊融合民謠、爵士、本土小調、日式演歌風等音樂元素，也塑造了自然豐沛的台灣風情。成就了一回，台語片的強勢回歸。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）