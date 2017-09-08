自由廣場》北一女的第八節課

◎ 陳志遠

升學壓力造成許多扭曲，這其中相當普遍的狀況，就是強迫學生上第八節課（正式名稱是課業輔導）。

認為孩子非上第八節課不可的人，通常有一種幻想，就是學習要被監督著，而且壓力是必需的。這些人通常同時還有另外一個幻想：能考上北一女的孩子最自動自發，唯獨這樣的孩子不需要強迫與監督。

這樣說起來，至少北一女的孩子總能自由選擇要不要參加第八節課了吧？

那我來講第一個事實：北一女剛結束不久的暑期課業輔導，內容有排入新進度，且不只一位老師，也不只一個班級。那些新進度被排在暑期輔導進度表上，大家都在上新進度。

看到這裡，或許有人會覺得，明明說要講強迫上第八節課，為什麼又談到上新進度？那是因為，上新進度也是強迫的手段之一。顯然，大多數孩子會因害怕跟不上進度而去上課。

孩子想要跟上進度的進取心，難道不是好事嗎？孩子對學習有動力，當然是好事。但是，孩子有在正常上課時間，學習到這些進度的受教育權，以及孩子可以選擇要不要參加第八節課的自由權，這兩個權利是同時存在的。既然兩者都存在，學校自然逼孩子要選擇拋棄其中一個權利。

但這畢竟是暑假的事情，那平常上課總該正常一點吧？

我來講第二個事實：北一女新學期第一天發的課業輔導通知書，連不同意參加第八節課的選項都不給，而且發通知書的當天就開始上第八節課，完全沒有要讓孩子選擇的意思。

孩子要不要參加課業輔導的自由權，從中央的教育部到地方的教育局處，都有訂下白紙黑字的規定。即使有明文規定，北一女尚且都這樣逼小孩，那其他眾多學校的狀況，大家可想而知。實際上，在升學的大旗之下，孩子的權利，確實是被許多學校視如草芥的。

如果是草芥倒還好，至少不會無聊到為了要草長高，每一株都死命地往上拉。如果揠苗助長是個可笑的行為，那為什麼學校們寧可違反法規，還要把壓力放在每一個孩子身上？

強迫孩子參加課輔，是由升學壓力造成的一種「教學不正常」。這樣的事情每年都被提，但每年又發生，確實可以看出，其實還是要考試的「免試入學」，以及因此持續著的「考試領導教學」仍是諸多亂象的主因，而這些政府不願意真正面對的諸多亂象，每一項都足以把孩子壓得喘不過氣。

最慘的是，即使這些亂象人人都知道，但校長不管，教育局只會函詢學校，教育部只會發文宣導。如果事情要繼續這樣進行，那我們要怎麼還給孩子一個正常的學校？

（作者為教育工作者）