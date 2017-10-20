自由廣場》核四還在空轉！

◎ 蔡雅瀅

二○一四年四月行政院宣布核四封存，編列「維護保養費與廠區管理費」第一年十二．七九億元，暫列三年。二○一六年七月，台電編列十三．五六億元封存預算，立院無異議通過刪除其中五億元，並決議日後不得再編列。但台電日前提出的二○一八年預算，無視立院決議，以核四未來仍有改建或變賣的可能性，續編「核四資產維護管理預算」八．一七億元。

電業法第九十五條明定：「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」，距今僅剩七年餘。而依台電核一除役計畫，核電廠從停機過渡到廠址復原，預計耗時廿五年。核四未裝填核燃料，尚未遭輻射污染，轉型相對容易，顯無必要為短短七年餘的供電，貿然啟用，再耗時四分之一世紀，甚至更久時間除污除役。

況核四封存前，泡水、火燒、施工不當、違法變更設計狀況連連，封存期間則發生過管路溢流事件，啟用可能付出的代價，恐不只成本上的不經濟，而是國民健康安全，甚至國家存亡問題。且核四廠二號機曾有五九七件設備，遭永久挪用至備品欠缺之一號機，庫存之燃料貯存格架亦被移至核二廠，改裝該廠用過燃料池，設備不全的核四，能否正常啟用？亦令人懷疑。

核四既無啟用可能，台電目前亦僅主張「改建」或「變賣」，自應早日定案。設備若能找到買家，就該盡早拆除轉賣，避免年年斥資數億管理維護，卻日漸折舊過時，越來越難賣出。若決定改建，無論是台電研議中的其他電廠，或民間提出過的電力博物館、遊樂園或立委提出的第三天然氣接收站替代場址，盡早設定轉型目標，努力前進，好過不斷虛耗公帑、消磨員工青春，進行無意義的封存。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）