自由廣場》台灣醫師會讚啦！

◎ 胡文琦

媒體報導，針對「中國醫師會」在「世界醫師會」（ＷＭＡ）台北大會上，要求我「台灣醫師會」必須更名為「中華台北」，但我方仍堅定表明立場，「台灣就是台灣」。即便是在中國大陸威脅，如果台灣醫師會堅持不改名，「中國官方」就不同意世界醫學協會二○二一年會在北京舉辦，然而最終大陸的無理要求還是沒有得逞。台灣醫師會的表現確實值得肯定！

老實說，筆者並不想在所謂「中華民國」或「台灣」這種國號或地理上的文字詭辯遊戲上做文章，對於蔡總統在接見中華民國醫師公會全國聯合會，主動提到此議題，並對名稱未被更改而感到「相當欣慰」，筆者也不想太過吐槽她，因為，如果蔡總統可以接受、委派親民黨宋主席，同意在所謂ＡＰＥＣ的架構下以「中華台北」名義參加的話，那就證明國際政治的現實與實力至上原則。

台灣醫師會值得肯定的地方在於，除了蔡總統所稱許的在醫療人權及技術領域上的貢獻外，諸如在去年的台北會議上，各國醫師代表一致通過了「台北宣言」，成為全世界醫師對「健康資料」及「生物資料庫」共同遵循的倫理規範外，今年芝加哥的ＷＭＡ大會，代表台灣出席的醫師也在會議上積極發言，確保我們繼續參與國際醫療事務的空間，不但證明台灣醫師的醫學成就受到重視外，也在國際參與上贏得了普遍尊重。

在中國大陸強勢資源的介入下，台灣醫師會雖無政府奧援，猶能「合法、合理、合情」的守住城池，著實令人激賞！現在，就在醫師公會全國聯合會理事長邱泰源表示，為此可以預見未來的「名稱之爭」，全聯會已經成立因應小組，他希望政府能共同協助以保住「台灣」名稱的呼籲，筆者期待蔡政府的危機因應，千萬不要只有「口惠而實不至」的嘴上功夫。（作者為前中國國民黨文傳會副主委，新北市民）