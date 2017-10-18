自由廣場》員山子分洪與嘉義下水道

◎ 周健和

拜讀鄧鴻源教授投書〈員山子分洪創紀錄 談幾個人〉，回想起陳水扁擔任總統時的那股衝勁，不禁歷歷在目。筆者搭乘高鐵時，也常讚嘆扁政府這項便民利民的重大建設。今天我想談談我的家鄉─嘉義。

作家劉克襄曾撰文〈我的城市不友善〉，他認為大都會應當率先引領，勇於破除一些既有的路障。這是對人生活權利最基本的尊重。嘉義市的雨水下水道，幾年來遭人棄置水泥塊、沙包等，涂醒哲上任市長後，一直致力推動清理下水道，以迅速排除降雨積水，避免成災，並讓市民遠離淹水惡夢。

的確，以前下大雨時，嘉義市動輒積水、淹水，常讓市民動彈不得，積水後的清潔更是費力。現在，筆者確實感受到變化，不再淹水，暢行無阻。嘉義市的排水系統總算暢通了！幾次豪大雨，嘉義市也無災情，天災不再演進成為「人禍」。

大規模清除下水道的淤積，或許算不上是甚麼「重大建設」，但是在我這個小市民的眼中，卻是相當「有感」的建設。畢竟二、三十年來，嘉義市幾乎年年淹水。市府大規模清除下水道的淤積，就像員山子分洪道，平常不會引人注意，但是在重要時刻，絕對會讓很多納稅人「有感」。

政治不能老是為了選票而炒短線，陳水扁與涂醒哲的官位任期，總有結束之時，但是真正做些民眾有感的事，才是「建設比氣長」！

（作者為嘉義市民，任職製造業）