自由廣場》員山子分洪創紀錄 談幾個人

◎ 鄧鴻源

卡努颱風與東北季風共伴效應，基隆河上游持續出現間歇性豪雨、大雨，員山子分洪道從十三日到十四日的二十四小時內，三度開啟分洪，創下二○○四年啟用以來新紀錄！「阿扁德政」再度令筆者感嘆。

回想起二○一五年強颱杜鵑侵襲時，員山子分洪道創下分洪水位、分洪量最高紀錄，有網友認為員山子分洪道的建設，讓北市免於淹水之苦，大讚「阿扁德政」，卻也引來不少不喜阿扁者的訕笑與批評。

然而，如果當初沒有阿扁支持水牛伯游錫堃做員山子分洪道，這次瑞芳、暖暖、汐止、南港、內湖、甚至松山等，可能都在淹大水。如今這些地方都已免除淹水之苦，這不是扁的德政，難道是馬的德政嗎？

由於基隆河員山子分洪道是在二○○一年由時任總統陳水扁拍板，並由時任行政院長游錫堃編列預算興建，然而當時出任水利處處長的李鴻源卻說風涼話，他說：「員山子分洪如果可行，二十年前就做了」，不知現在李鴻源做何感想？

論做事能力，當時根據一些國民黨官員與所謂「專家、學者」的估計說，基隆河整治至少需要花一千億元以上，然而扁政府只編列三一六億元就解決了，光是這一項建設就幫國家節省近七百億元！其他如高鐵、雪山隧道與一○一大樓等，省下的經費之多，更不在話下。反觀馬英九八年任內，舉債幾乎比扁多一倍，到底做了甚麼？只看到他數次幫軍公教加薪以爭取選票！

扁對國家與人民的貢獻，遠比馬大很多，可是其所受待遇為何差馬這麼多？試問，合乎公平與正義嗎？小英從政路上，也曾備受國民黨汙衊，為何不能將心比心給予扁特赦，否則期待目前這種不公不義的司法，何時才能還給扁清白？

（作者為大學教授，新北市民）