自由廣場》延長基層軍官服役年限 不失上策

◎ 趙興鵬

國軍因應基層軍官短缺，提出「陸海空軍官士官服役條例修正草案」，延長中少尉、上尉服役年限，各軍種自七十九年班軍官開始適用，自十年、十五年延長至十二年、十七年，而朝野立委也一致認為有必要應提升至十五年、二十年，國防部對立委的修法方向表示尊重、認同。

但也有部分人士反對中少尉、上尉服役加長年限，其理由為「一個在部隊服務二十年還在中、上尉遊走的幹部，是能用還是不能用？」而論定延長服役此舉完全忽視「晉用升退」合理性運作，將使國軍軍制完全趨向淪喪毀滅。這種說法，雖有其自成一家之言，但難免也陷入以偏概全，一竿子打翻一船人的嫌疑。

許多軍官無法晉升原因很多，最大的因素是國軍的編階體制本就是金字塔型，上尖下廣，粥少僧多，誰又不想往上發展？其無主觀上所謂在中、上尉遊走之故意明矣！除此，還有客觀因素，牽涉到軍種，例如陸軍人數多，編制也大，另官科不同，編制不同，出路也不同，陸海空軍校畢業生，因均要歷練主官缺，編階官銜本就高人一級，管道暢通，出路當較國防大學政戰及管理學院、國防醫學院的政戰、財務、經理、醫護等官科寬敞許多。

能節節晉升的軍官，當然可能是佼佼者，但其中不乏靠拉關係、走後門、仰體上意、甚至為長官謀取好處，處理私人事務，因而晉升者亦不乏有之，此不能否認，故因不逢迎拍馬，苦幹、實幹回家吃老米飯的人，又是何其不公？

延長基層軍官服役是基於其背景與現況，在目前少子化情形下，想要大量招募基層軍官已是不可能的任務，加上軍人泰半工作環境與社會就業期待正好相反，錢少、事繁、離家遠，而且充滿拘束力及危險的挑戰，國軍從早期每年死亡率四百人左右，到目前雖有下降，但仍為軍、公、教、警、勞各行各業偏高的族群，因此要想青年學子入軍校，只有增加誘因，無論其在職或退役，均有適當照顧，開創有利條件，才是治本之道。

（作者為前聯勤留守署政戰部主任，新北市民）