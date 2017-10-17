自由廣場》《金恒煒》周政達與唐玥寶一對

民進黨立院總召柯建銘自訴前總統馬英九案，一審法官是唐玥，二審法官是周政達；大家要好好記住。其實黨國法官多不可勝數，要一一列名，恐怕系列專書也納不下。但是柯對馬案，則是剛出爐的最佳反面教材。

先談荒謬之一。其實高院法官重重打了地院法官大耳括，也可以說周政達狠狠修理了唐玥。不只是唐玥替馬脫罪援引的憲法四十四條不為周政達襲用，更重要的是，周政達完全採用九七增修新憲版本。國民黨制憲之初，為何有全世界獨一無二的總統調和院際的「權限爭議處理權」（即四十四條）？因為總統是虛位的，沒有權力的，這就是為什麼蔣介石當年要胡適去選總統；蔣自言他是要做事的，寧願出任行政院長。因為總統無權，所以可以擔任院際爭議的和事老，就像泰國的皇帝或英國的女王。九七年之後，總統已有實權，那麼四十四條就像五十三條（行政院長是全國最高行政首長）一樣，都屬「死法條」。周政達擺明訓示唐玥，要遵循的是九七新憲而不是原憲法。這是高院教訓地院、周政達教訓唐玥！

再談荒謬之二。九七新憲與憲法舊文本衝突時，應請大法官釋憲，不能違憲自為判定；和唐玥一樣，這是肆意私引憲法。僭越權限的攘奪大法官之權，在古代合該劾大不敬，要殺頭的。

荒謬之三，思惟謬誤。周政達判決書所引總統獨一無二如民選皇帝的無上權力，是因為這部憲法支離破碎；不同總統、不同政情就有不同狀況，不能一概而論。至於「中央閣員如有風紀問題，總統出面了解，併同行政院長處理，……，與憲政體制不相違逆」云云，更是荒唐到極點。

首先，立法院長是由立委互選出任，不歸總統權力所及；更且行政院要向立法院負責，行政院長可以「論處」立法院長？請問這合乎哪一條憲法法條，更遑論民主的制衡機制了。

第二，政治權力的種種運作，或有「事實」可循，但憲法、法律森嚴，不容破壞。周政達的荒謬絕倫，就是用「事實」逆推「規範」，「實然」侵害「應然」；「實然」豈能導出「應然」？

第三，所有「應然」、所有「規範」，全遭一人壟斷、獨佔，那就是「天無二日」；與周政達藉口的避免總統成為「孤家」、「寡人」，全然背反。換句話說，周政達正是要證成「一人專政、一黨獨裁」的合理現象。

荒謬之四，周政達以「八十八秒通話沒有監聽內容」做為缺乏證據力的判奪，完全禁不起檢驗。「八十八秒」是整個鬥爭事件的重要一環，周政達不惜「去脈絡化」為馬脫罪，這叫做何患無辭！

可怕的是，這不是寶一對，而是黨國司法結構的通體呈現。這些法官們為什麼敢如此膽大包天？台灣司法就是民主之恥。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）