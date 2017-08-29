自由廣場》〈金恒煒專欄〉唐玥的「自由亂證」！

看了台北地院法官唐玥裁決馬英九的無罪判決書，馬上想到〈瀧岡阡表〉中歐陽修記載他父親斷獄的話，那句名言，許多司法人員常引用：「此死獄也，我求其生不得爾。」唐玥對馬英九是：「此有罪也，我求其無罪而不得爾。」在求其不得下，唐玥只好飛象過河，偷天換日，僭用、妄解憲法，「自由心證」頓成「自由亂證」。

從唐玥裁決書可看到她縱放馬英九的理據──不，是無理之據。唐玥斷定馬英九確實犯下多重的洩密罪，而且也不採信馬英九「行政不法」的狡辯。在罪證確鑿下，馬英九當然罪無可逭了。然而不，唐玥別出心裁地拿出「但書」，認為馬英九是「阻卻違法」，拈出的法源則是憲法第四十四條總統的「權限爭議處理權」。

第四十四條是各國憲法所無的怪胎條文，理應視同「死法」，正像憲法第五十三條（行政院為國家最高行政機關）一樣，應存而不論。其次，依大法官林紀東解釋，此條文限於「最高各機關間」對「某事項」是否屬「權限範圍」或「政治見解」有爭議時才能動用，重點在：一、不是各院任何爭議，總統均可召集，而「僅以消極情況」為限；二、僅限於各院院長，且僅為斡旋、排解性質。所以挪用第四十四條當馬英九解套的法源，完全不通。

更關鍵的問題是，無論第四十四條是不是「死法」，小法官或奶嘴法官即便引用憲法，卻絕不能妄自解釋，因憲法第七十八條已排除一般法官解釋憲法、法律、命令的權力。在唐玥裁決書中，公然違憲的「釋憲」說：本條所稱「院與院間之爭執」，當即已含法律上爭議或事實上之爭執…潛在、可能發生之爭議自當包含其中。「當即」與「自當」都是釋憲！誰給小法官這等權力？

何況所謂的「洩密案」，涉及的不是「院與院間」的「權限範圍」爭議，只是立委、院長等「個人」而已。此外，「阻卻違法」云云，更是笑話，因為所謂「關說案」，北檢已「查無實據」簽結。既非犯罪，有何「阻卻」可說？反而證成是馬英九的鬥爭。

就算奶嘴法官好了，唐玥不懂憲法第四十四條？唐玥不知道小法官不能釋憲？唐玥難道不知黃世銘洩密罪定讞？王金平、柯建銘無罪簽結？唐玥一定知道，但在窮盡法律、條文「求其無罪而不得」下，只好怒犯天條地扮起大法官來給馬英九脫罪。

最後感想：第一，唐玥抽中馬案，棄組合議庭而獨任法官的當下，已有暗渡陳倉的決定；第二，二十七歲的奶嘴法官竟也是陳陳相因黨國司法結構下的生力軍。可怕！第三，唐玥的裁決書文不通、字不順，連寫通順判決書的能力都闕如！在白話／文言之爭的當下，把白話文教好、學好，才是正途，唐玥的作文，丟臉死了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）