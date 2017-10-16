自由廣場》好像換了個政府！

◎ 王伯仁

行政院長賴清德在上週末召集閣員，加班討論企業界「五缺」中的缺地缺水問題，達成閒置工業區土地「先罰後賣」以及「強制拍賣」等重大決策，預計兩年內可活化近六百公頃政府所設置的工業土地，提供產業需求，而對六都產業園區容積率獎勵放寬，並責成政委一星期內提出具體文字方案，可儘速和立法院黨團研商定案。

賴清德接任閣揆以來，好像換了一個行政院和各部會，不但決策「接地氣」，行動更有如「閃電俠」，例如黑道假政黨之名，實施政治統戰，過去馬政府是放縱甚至鼓勵，就算政黨輪替，也依然如故；但閣揆換了人，內政部長和警政署長兩位「治安最高首長」突然好像醒了過來；爭論不休的高中課綱文白比，由於教部官員會議規程出了岔，導致「奇怪」比例出籠，輿論譁然，要是以前，恐怕將錯就錯，但在賴清德不動聲色指導下，教育部巧妙順利翻案，平息紛爭。

而賴院長上週六下午召集討論工業用地時，筆者同一時間正和一位台中機械界陳姓老闆聊工業用地問題，對政府以極便宜價格徵收土地興設工業區，但工業區內很多土地卻淪為囤地、炒地皮，他憤怒不平，認為政府應強制收回拍賣活化，而工業用地最好由政府完整開發後，以出租方式供應，讓業者資金用於設備投資和周轉，而非積壓於每坪十數萬的土地成本上。巧的是，行政院大概同一時間拍板達成「強制拍賣」的重大決策，令人意外，更是驚喜。

台灣行政效率積弱久矣！奈何之聲，處處可聞，今如春雷乍響，萬物能出冬蟄而欣欣向榮乎？

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）