社論》如果北京以「國際盃」打台灣

總統蔡英文12日召開記者會，宣布由親民黨主席宋楚瑜（右）再任APEC大使。 蔡總統並說「願意在ＡＰＥＣ架構之下與中國大陸進行善意的互動與合作」。（記者黃耀徵攝）

美國眾議院外交委員會通過「台灣旅行法」，將來該法案若正式成為法律，包括美國部長級官員、將級軍官及行政部門官員皆可訪台，台灣高階官員訪美也准許會晤國防部及國務院在內等官員。在此之前，美國參眾兩院審議「二○一八國防授權法案」，都要求評估准許美國與台灣軍艦互相停泊。中美關係之外，台美關係儼然自有脈絡，這種變化對中美台三角關係的影響，有待觀察。上述議題，至少是美國主場可做的決定，不同於支持台灣參與國際組織活動，直接牽涉到中國等國際政治因素。但最後能否成事，還是有賴川普的戰略想像。

雙十演講，蔡總統宣示要「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」，兩岸要「共同尋求互動新模式」。繼而，再度由宋楚瑜任領袖代表，「願意在ＡＰＥＣ架構之下與中國大陸進行善意的互動與合作」。昨天下午又宣布，將在十月二十八 日出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與索羅門群島等三國，展開八天七夜的「永續南島，攜手共好」。國際場域，民進黨完全執政，依舊「被畫地自限」；兩岸關係，在冷對抗之下，至今也還看不到「新模式」的影子。倒是，中共十九大之後，會是兩岸的轉機還是危機，不乏見仁見智之論。賴院長說：台灣對兩岸關係沒悲觀的權利。此話不無道理，但兩岸要做最壞的打算，才能立於不敗之地，也是交流三十年給台灣的經驗與教訓。

值得注意的是，從去年國民兩黨政權輪替，到即將召開的中共十九大前夕，北京對台灣的官方發言愈來愈低調，一中原則壓過九二共識，對小英的善意、承諾、尋求新模式也幾乎不理不睬。有人判斷，這預兆習近平大權在握之後，兩岸關係可望由冷轉溫。只不過，料敵必須從嚴。中國的集體領導、利益均霑不復存在，習近平具有個人風格的權力模式，及其對中國的國家行為的改變，應該作為判斷「新模式」是否可能的重要參考。相較於江澤民、胡錦濤的守成型領導，習近平比較像是開創型領導，他對自己的歷史定位，應該也是以毛澤東為標準。如此，當他成為中共的「核心」、「思想」定於一尊之後，對台政策繼續溫情主義的可能性是更高還是更低？

台灣，不會是習近平的假議題，反而是中國夢裡最誘人的珍珠。然而，以往兩岸兩會、和平統戰、讓利籠絡、第五縱隊的「舊模式」，即使不會完全改弦更張，但它會改在甚麼戰略思考脈絡下來從事，則是另一個值得未雨綢繆的挑戰。中國駐美大使崔天凱，針對台美關係升溫，對美國作出更多赤裸裸的抗議，這種行動暗示了一種不惜衝突的取向。從一帶一路更足以看出，習近平的國際戰略眼光，不是只看到台灣，以及背後的美國，而是從兩岸、對美擴大到國際政治操作。換言之，對台灣，習近平要打「國際盃」，不想流連在「兩岸盃」。曾任聯合國代表的劉結一出任國台辦第一副主任且可能扶正，所透露的訊息或許是想經由國際政治的大棋盤，逼得台灣無路可走圍困在兩岸小棋盤的死角，任由中國宰割。

另一方面，川普對國際組織採取退守姿態，ＴＰＰ、巴黎氣候公約、聯合國教科文組織等，權力真空正好是習近平的入場機會。事實上，近年美國支持台灣參與國際組織，總是在中國實質影響力上升的國際組織碰壁，包括國際刑警組織、國際民航組織、世界衛生組織等。如此這般，堪稱「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」的莫大阻力。而台灣的邦交國，不論數字的微量起伏，皆屬在國際政治插不上手的國家，他們在聯合國的仗義執言，實質作用不宜高估。如果，北京真的以「國際盃」打台灣，可以確定的是，開創不足、守成也無力的外交思維，不容繼續維持現狀，否則台灣將淪為甕中之鱉。習近平已具打「國際盃」的身段了，小英必須提防巨蟒纏絞，易守為攻創造外交籌碼，兩岸才有「新模式」的一線機會。