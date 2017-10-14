自由廣場》解放不了的武統得了？

◎ 張昭仁

在台灣，武統好像哮喘一樣，每隔幾年就會發作一下。

馬英九最近又拿武統來搏版面，政治上那些「祖國統一」的先生女士失去了舞台，只得躲在黑幫或中資媒體後面散發武統恐嚇信息。

打台灣那麼容易嗎？台灣的國防力量世界排名第十七名，足夠防守台灣，中國要跨海打台灣，軍事不一定佔得到便宜，經濟上還得面臨西方國家的制裁，值得嗎？有必要嗎？那些叫囂武統台灣的人，腦袋還是活在一百年前清幫紅幫的年代，趕快醒醒，回到現實吧！對於中國，未來二十年要面對的是更大的下面問題：

（一）與西方國家的關係。持續仇視西方國家的教育與新世代的現實生活是不符的，這三十年中國與西方國家的互動帶來了科技與經濟繁榮，動不動就搬出十九世紀列強侵咯中國的民粹式民族主義是活在錯置的時空，這三十年成長的年輕人不會質疑嗎？中國的智識份子必須重新省思與世界的關係，這三十年來，沒有任何國家要侵略中國土地，倒是中國將南海劃為內海，不斷衝撞鄰國的領海領空，中國與世界維持和平帶來商業與科技利益，有必要去破壞嗎？

（二）與西方國家關係釐清後，接下來共產黨要面對的是，中國知識份子要問為什麼非共產黨領導不可？以台灣為例，經過五十年，蔣家力量不見了，國民黨式微了。中國沒有一黨一家一姓就不行嗎？共產黨可以控制傳統媒體，可以阻斷社交媒體傳播，可以御用學者粉飾，阻得了人與人的口耳相傳？阻得了新生代的自身生活經驗？

（三）經濟能持續發展嗎？一胎化政策的問題開始顯現，一胎化造成國家生產力減半，老年負擔增倍，面對產值遞減的情形，經濟勢必衰退，還能維持高國防預算嗎？何況國防戰略都已經改變。

（四）國際國防戰略已經改變，以北韓傳統武力那麼脆弱，美國川普總統也只能在Twitter上罵，不敢有所行動，既然整個戰略方式都改變，軍事力量應該在精而不在多。對於台灣來說，看到北韓的例子，以台灣軍方與民間的才智，要達到多重嚇阻大國入侵，保護台灣國家主權獨立自主，人民的自由生活方式，有那麼困難嗎？

台灣要注意的是持續改革，經濟成長，主權獨立，提升人民所得與幸福感，至於中國，未來二十年，他們自己的問題可有得忙呢！

（作者為加州會計師）