自由廣場》小英路線走入死胡同？

◎ 沈建德

在異議聲中沉默一個多月，蔡英文還是決定宋楚瑜代她出席ＡＰＥＣ。去年ＡＰＥＣ利馬峰會，主辦國秘魯稱台灣為台灣，代表蔡英文出席的宋楚瑜卻自稱「中華台北」，今年越南ＡＰＥＣ還是他代表。

「中華台北」的來源眾所周知是所謂的奧會模式。戰前，台灣選手張星賢代表日本參加洛杉磯奧運。中華民國竊台，流亡台灣，援例要求台灣選手參加奧運代表中華民國，卻屢次被國際拒絕，因台灣並非中華民國領土。例如：

（一）一九五二年，奧運會主辦國芬蘭要求名稱改為「台灣」或「福爾摩沙」；（二）一九六○年羅馬奧運要求正名台灣；（三）一九六四年東京奧運會要求用「台灣」；（四）一九七六年蒙特婁奧運，加拿大要求使用「台灣」名稱，中華民國不接受退出該屆奧運會。而這是最後一次奧運主辦國要求台灣用「台灣」的名稱，等於是國際上為台灣把關廿四年，我們自己卻不珍惜。

例如，（1）一九九二年蔡英文出席ＧＡＴＴ（ＷＴＯ前身）入會談判，被冠上「中華台北」地位視同港澳（即將回歸中國），未見她異議；（2）一九九九年民進黨台灣前途決議文把台灣和中華民國劃上等號，這一來非但奧運會不再要求台灣用「台灣」或「福爾摩沙」，聯合國組織也要求使用「中華台北」，儘管所用理由─聯合國二七五八號決議二○○七年已被美日澳紐加抗議成功，不再為要求台灣使用「中華台北」的理由，民進黨卻也沒作為！

（作者為前中興大學企管系副教授）

◎ 紀安秀

總統蔡英文宣布今年仍由總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖代表，宋表示，ＡＰＥＣ是中華民國以「中華台北」名義所參加最重要的國際經貿場域，感謝蔡總統信任，他會以自信與對等的態度全力以赴，凸顯台灣經驗，尋求與其他會員互惠互補的合作商機與友誼。

暫且不提委任人及受任人盡說些冠冕堂皇的官場話，已經執政一年多的蔡政府，難道還提不出更適合的人選嗎？不可否認，宋主席確實是兩岸及朝野政黨目前尚可接受的人選，但充其量，無非就是蔡政府仍得看中國臉色而自我妥協的結果，這樣的安排，反而凸顯蔡政府漸漸走入死胡同，與馬政府執政已幾乎沒有兩樣。且在更深思考的背後，也讓人不得不懷疑，蔡總統指派前，是否仍要透過管道事先徵詢中國的同意？

宋楚瑜是個人才，但他目前是「親民黨主席」，過去更是國民黨的大將，外界印象可能是善於與中國打交道，對照執政的民進黨已是台灣最大黨，有自己的政策和兩岸主張，也有完整的執政團隊，怎能捨己求人？綠營內部有人提議由卸任閣揆林全出任，難道不能當家作主嗎？

（作者為家管）