自由廣場》中華民國收割台灣民主

◎ 劉威良

中華民國現今有民主的美好，很多人好像忘了中華民國也曾與中華人民共和國政府一樣手段殘忍、極權專制過。他們忘了，民主的美好是在台灣生活的數萬台灣人，犧牲性命與青春而換來的，民主從來就不是被中華民國那些自認為是高級的外省人爭取來的。

中華民國收割台灣現今的民主成果，但不能說服我，這樣理想就完成了。身為一個台灣人，無論是何時來的移民，都不能放棄自己成為一個正常國家，被國際承認為一個世界公民的權利。

中華民國因與中國的競合關係，即使承認中國，也不能改變全世界的一中政策。一中不可能，兩中可能嗎？中國不允許中華民國存在，我們仍然會被全世界故意忽略，而不可能與他國正常建交。中華民國在與中華人民共和國國力大小相差甚遠的文攻武嚇威逼下，在國際上沒有可能有正常國家的外交，國民在國外不能受保護，根本就不可能在世界上成為一個正常的國家。如果中華民國不是台灣的選項，身為台灣人，難道不該為千秋萬世，為自己的下一代找出路，不該為下一個七十年努力開創新局嗎？

歸化中華民國的吾爾開希，今天他在台灣說中華民國可以有人懂，但他出了中華民國，在國際上有人知道中華民國是不同於中國的中國嗎？如果是要像當年東西德，或現今的南北韓，也要有國際承認的可能啊！但這個可能是台灣可能的出路嗎？

吃台灣米二十年了，卻不希望成為台灣人的人，心態就跟一九四九年來台灣的移民一樣，即使不是中華人民共和國人，也要當中華民國人，只有中國才是他們的國家歸屬，他們只愛他們的中華民國，只要是中國就好，不管台灣在國際是否可以生存。中華民國，成了中華人民共和國的救贖舢舨。

如果吾爾開希真有一點民主的思想，怎可斷絕討論台灣獨立建國的可能？他聲稱自己是民運人士，卻極力反對台灣這個國家在未來可以出生建國。不為台灣人民的人權著想的人，斷絕建國正名台灣對話的可能，只讓人感到吾爾開希抱著大中國夢的心態，與習近平所差幾何？

（作者著有《借鏡德國》）