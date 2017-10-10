自由廣場》「華獨」新現狀

◎ 劉志傑

有關《經濟學人》專文「加泰隆尼亞與庫德族的公投事件讓台灣百感交集」(https://www.economist.com/news/asia/21729990-taiwanese-government-does-not-dare-hold-its-own-referendum-independence-events)，個人認為重點有兩個：第一是作者肯定台灣實質上早已經是主權國家（sovereign country）。第二點，「一個中國」原則已經過時。

特別要請中國國民黨注意的是，人家說的是「台灣」，不是「中華民國」！請國民黨和統派媒體不要再把台灣人當笨蛋，一逮到機會就拿「中華民國」如何如何來欺騙台灣人，把青天白日滿地紅的車輪旗當作專利商標，很蠢！別忘了，蔣介石在一九五○年三月十三日說過、白紙黑字留下紀錄的：「所以我今天特「華獨」新現狀別提醒大家，我們的中華民國到去年年終就隨著大陸淪陷而已經滅亡了！」說到底，請國民黨人要聰明點，要感謝台灣人民包容中華民國，別再自曝其短了！

至於「一個中國」原則已經過時，這大家都知道，美國更是早早就有重新檢討的聲音。所以川普上任時，就對中國擺明「你的一中，不是我的一中」。請國民黨睜大眼睛，台灣社會「反統」氣氛高漲，年輕一輩「天然獨」更無庸贅述。國民黨如果還有點智慧，還想在台灣政壇混下去，我看最好離共產黨越遠越好，別為了區區幾張黃復興的票，背棄社會主流民意。反正中華人民共和國已經多次表明，「中華民國就是台獨」，十月十日，就讓中華民國和台獨大和解，展開「華獨」的「新現狀」吧！

（作者現任教職，桃園市民）